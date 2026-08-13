Украинские операторы дронов во время военных учений в Германии условно “уничтожили” американскую бронетанковую бригаду. БПЛА выводили технику из игры настолько быстро, что организаторам приходилось “воскрешать” ее, чтобы продолжить учения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и участника маневров.

Украинские дронщики против бронетанковой бригады США

Речь идет об учениях Combined Resolve, которые проходили в Германии в апреле и мае 2026 года.

В маневрах приняли участие около 3,5 тыс. американских военнослужащих, преимущественно из 3 бронетанковой бригадной боевой группы 1 кавалерийской дивизии армии США.

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По сценарию, американские военные должны были атаковать позиции условного противника. Силы обороны усилили украинские военные из 412 полка беспилотных систем Nemesis.

Именно их дроны стали серьезной проблемой для американской бронетехники.

По словам собеседников WSJ, тяжелая техника во время движения поднимала большие облака пыли, благодаря чему украинские операторы разведывательных БПЛА могли быстро ее обнаруживать.

После разведки к целям направлялись дроны со сбросами и FPV-дроны.

Во время таких учений боевые боеприпасы обычно не применяются. Чтобы технику признали условно уничтоженной, дрону достаточно зависнуть над ней или приблизиться на определенное расстояние, после чего результат фиксируют наблюдатели.

По словам американского чиновника, украинские операторы выводили технику из учебного боя настолько быстро, что ее приходилось возвращать в сценарий уже в качестве новых подразделений, фактически “возрождая” для продолжения маневров.

Американские военные повторяли сценарий в течение двухнедельных учений и постепенно адаптировались к новым условиям.

По словам представителя армии США, подразделения смогли улучшить результаты, когда начали эффективнее рассредоточивать технику, маскировать позиции и активнее использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Впоследствии украинские военные сменили сторону в сценарии учений, помогая американским подразделениям использовать дроны во время наступательных операций.

Такое взаимодействие также оказалось эффективным.

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