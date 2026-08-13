Українські оператори дронів під час військових навчань у Німеччині умовно “знищили” американську броньовану бригаду. БпЛА виводили техніку з гри настільки швидко, що організаторам доводилося “відроджувати” її, щоб продовжити навчання, пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців та учасника маневрів.

Українські дронарі проти броньованої бригади США

Йдеться про навчання Combined Resolve, які проходили у Німеччині у квітні та травні 2026 року.

У маневрах взяли участь близько 3,5 тис. американських військовослужбовців, переважно з 3 броньованої бригадної бойової групи 1 кавалерійської дивізії армії США.

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За сценарієм, американські військові мали атакувати позиції умовного противника. Сили оборони посилили українські військові з 412 полку безпілотних систем Nemesis.

Саме їхні дрони стали серйозною проблемою для американської бронетехніки.

За словами співрозмовників WSJ, важка техніка під час руху здіймала великі хмари пилу, через що українські оператори розвідувальних БпЛА могли швидко її виявляти.

Після розвідки до цілей прямували дрони зі скидами та FPV-дрони.

Під час таких навчань бойові боєприпаси зазвичай не застосовують. Щоб техніку визнали умовно знищеною, дрону достатньо зависнути над нею або наблизитися на визначену відстань, після чого результат фіксують спостерігачі.

За словами американського посадовця, українські оператори виводили техніку з навчального бою настільки швидко, що її доводилося повертати у сценарій уже як нові підрозділи, фактично “відроджуючи” для продовження маневрів.

Американські військові повторювали сценарій протягом двотижневих навчань та поступово адаптувалися до нових умов.

За словами представника армії США, підрозділи змогли покращити результати, коли почали ефективніше розосереджувати техніку, маскувати позиції та активніше використовувати засоби радіоелектронної боротьби.

Згодом українські військові змінили сторону у сценарії навчань, допомагаючи американським підрозділам використовувати дрони під час наступальних операцій.

Така взаємодія також виявилася ефективною.

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