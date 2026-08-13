МИД Украины осудил визит диктатора Владимира Путина на оккупированный РФ остров Итуруп, который является частью территории Японии. В министерстве назвали эту поездку провокацией и очередной попыткой запугивания.

Об этом говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства от 13 августа.

Визит Путина на остров Итуруп: реакция МИД Украины

В министерстве отметили, что Кремль сознательно использует такие шаги для усиления напряженности, запугивания и попыток оправдать незаконную оккупацию территорий.

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— Россия понимает только язык силы. Никакие демонстративные визиты российского руководства, десятилетия оккупации или пропаганда не способны изменить очевидного: Итуруп и другие острова Северных территорий являются неотъемлемой частью Японии, — подчеркнули в МИД.

Украинские дипломаты отметили, что позиция Токио относительно этих территорий основывается на международном праве и исторических фактах. Оккупация не дает законных оснований для владения территорией, а время не может сделать незаконные действия законными.

В МИД также заявили, что Россия использует империалистические методы как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе. Речь идет о попытках изменить границы силовым путем.

— Украина слишком хорошо знает эту российскую тактику. Она не должна иметь успеха ни в Европе, ни в Тихоокеанском регионе, — отмечается в заявлении.

МИД Украины выразил полную поддержку Японии. Международное сообщество призвали усиливать санкционное и дипломатическое давление на Москву, пока Россия не прекратит оккупацию чужих территорий.

Что известно о визите Путина на Итуруп

13 августа Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Японская сторона выразила протест из-за его поездки.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что четыре Северные территории, среди которых Итуруп, исторически и в соответствии с международным правом принадлежат Японии.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала визит Путина абсолютно неприемлемым. После прибытия российского президента на Итуруп Япония вызвала посла РФ.

Токио заявляет, что архипелаг, к которому относятся Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, был незаконно захвачен СССР вскоре после завершения Второй мировой войны. Россия, со своей стороны, настаивает на законности захвата этих территорий.

Территориальный спор стал одной из причин, по которым Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

Поездка на спорные острова стала для Путина первой за более чем 20 лет пребывания у власти в РФ.

В 2010 году Дмитрий Медведев стал первым российским президентом, который посетил спорные территории. Он побывал на острове Кунашир.

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