МЗС України засудило візит диктатора Володимира Путіна на окупований РФ острів Ітуруп, який є частиною території Японії. В міністерстві назвали цю поїздку провокацією та черговою спробою залякування.

Про це йдеться у заяві українського дипломатичного відомства від 13 серпня.

Візит Путіна на острів Ітуруп: реакція МЗС України

У міністерстві зазначили, що Кремль свідомо використовує такі кроки для посилення напруги, залякування та спроб виправдати незаконну окупацію територій.

Зараз дивляться

– Росія розуміє лише мову сили. Жодні демонстративні візити російського керівництва, десятиліття окупації чи пропаганда не здатні змінити очевидного: Ітуруп та інші острови Північних територій є невід’ємною частиною Японії, – наголосили в МЗС.

Українські дипломати наголосили, що позиція Токіо щодо цих територій грунтується на міжнародному праві та історичних фактах. Окупація не дає законних підстав для володіння територією, а час не може зробити незаконні дії законними.

У МЗС також заявили, що Росія використовує імперіалістичні методи як у Європі, так і в Тихоокеанському регіоні. Йдеться про спроби змінити кордони силовим шляхом.

– Україна надто добре знає цю російську тактику. Вона не повинна мати успіху ані в Європі, ані в Тихоокеанському регіоні, – зазначається в заяві.

МЗС України висловило повну підтримку Японії. Міжнародну спільноту закликали посилювати санкційний і дипломатичний тиск на Москву, доки Росія не припинить окупацію чужих територій.

Що відомо про візит Путіна на Ітуруп

13 серпня Володимир Путін уперше відвідав Курильські острови. Японська сторона висловила протест через його поїздку.

Міністр закордонних справ Тосіміцу Мотегі заявив, що чотири Північні території, серед яких Ітуруп, історично та відповідно до міжнародного права належать Японії.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті назвала візит Путіна абсолютно неприйнятним. Після приїзду російського президента на Ітуруп Японія викликала посла РФ.

Токіо заявляє, що архіпелаг, до якого належать Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група островів Хабомаї, був незаконно захоплений СРСР невдовзі після завершення Другої світової війни. Росія, зі свого боку, наполягає на законності захоплення цих територій.

Територіальна суперечка стала однією з причин, через які Росія та Японія досі не підписали мирний договір.

Поїздка на спірні острови стала для Путіна першою за понад 20 років перебування при владі в РФ.

У 2010 році Дмитро Медведєв став першим російським президентом, який відвідав спірні території. Він побував на острові Кунашир.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.