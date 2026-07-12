Россия использует секретное подразделение военной разведки в Токио для получения доступа к японским технологиям, сообщает The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

В Токио действует секретное подразделение военной разведки РФ

Недавно уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что около 90% российских ракет и беспилотников содержат компоненты японского производства.

В то же время из-за международных санкций Москва пытается сократить зависимость от западных деталей, заменяя их, в частности, китайскими, и стремится сделать Китай своим главным технологическим партнером.

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По данным The New York Times, в Токио действует так называемое 20-е управление российской военной разведки, деятельность которого ранее публично не освещалась. Нынешние и бывшие сотрудники пяти западных спецслужб утверждают, что его офицеры под видом дипломатов или бизнесменов покупают или крадут японские военные технологии, после чего в обход санкций и законодательных ограничений переправляют их в Россию.

Четыре разведслужбы сообщили NYT, что деятельность 20-го управления в японской столице координирует мужчина, который официально работает в российской государственной авиакомпании Аэрофлот. По данным журналистов, именно он играет ключевую роль в поставке технологий в РФ.

Речь идет о 49-летнем Максиме Владимировиче Фильчикове. Он начал работу в Токио в феврале 2024 года — в период, когда война России против Украины все больше приобретала характер войны дронов. Ранее Фильчиков служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Аэрофлот не находится под запретом в Японии, однако из-за санкций не может получать в стране необходимые запчасти и услуги. В то же время, официальные партнеры российской авиакомпании продолжают работать на японском рынке.

По данным о международных поставках, Япония является крупнейшим в мире экспортером чувствительных технологий двойного назначения. Напрямую в Россию такое оборудование не поставляется. Его экспортируют в третьи страны, в частности Узбекистан, Вьетнам и Шри-Ланку, откуда технологии могут в дальнейшем переправлять в РФ.

Японские чиновники объяснили журналистам, что вести шпионскую деятельность в стране относительно легко из-за ограничений, введенных после Второй мировой войны. Они долго сдерживали развитие национальных спецслужб. В частности, у Японии до сих пор нет отдельной службы внешней разведки.

В то же время, официальный Токио заявляет, что осознает угрозу иностранного шпионажа и работает над реформами, которые должны усилить способность страны собирать разведывательную информацию.

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