Мощный взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов вблизи Рима. Там возникла детонация и разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает ANSA.

Взрыв на заводе по производству боеприпасов вблизи Рима

Как отмечается, на крупном заводе по производству боеприпасов в Коллеферро к югу от Рима произошел взрыв, после которого произошел масштабный пожар.

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Предварительно, взрыв произошел в отделе прессования пороха, где изготавливают и хранят взрывчатые вещества.

По уточненным данным, пожар и взрыв произошли на бывшем заводе Simmel Difesa, который в настоящее время принадлежит Knds Ammo Italy – итальянской компании, производящей боеприпасы среднего и крупного калибра (в частности, 155-мм снаряды) для сухопутных и морских войск, а также твердое топливо для ракет.

Предварительно, работники предприятия не пострадали. В момент взрыва на заводе находились 24 человека.

По информации журналистов, на месте работают пожарные и правоохранители. Из-за опасности спасатели пока не могут войти внутрь.

Вскоре прокуратура Веллетри открыла расследование по факту пожара на заводе по производству боеприпасов.

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