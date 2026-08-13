Вблизи Рима прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов
- Вблизи Рима на заводе KNDS Ammo Italy по производству боеприпасов произошел мощный взрыв, после которого возник масштабный пожар.
- Инцидент произошел в отделе прессования пороха, прокуратура уже начала расследование.
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов вблизи Рима. Там возникла детонация и разгорелся масштабный пожар.
Об этом сообщает ANSA.
Взрыв на заводе по производству боеприпасов вблизи Рима
Как отмечается, на крупном заводе по производству боеприпасов в Коллеферро к югу от Рима произошел взрыв, после которого произошел масштабный пожар.
Предварительно, взрыв произошел в отделе прессования пороха, где изготавливают и хранят взрывчатые вещества.
По уточненным данным, пожар и взрыв произошли на бывшем заводе Simmel Difesa, который в настоящее время принадлежит Knds Ammo Italy – итальянской компании, производящей боеприпасы среднего и крупного калибра (в частности, 155-мм снаряды) для сухопутных и морских войск, а также твердое топливо для ракет.
Предварительно, работники предприятия не пострадали. В момент взрыва на заводе находились 24 человека.
По информации журналистов, на месте работают пожарные и правоохранители. Из-за опасности спасатели пока не могут войти внутрь.
Вскоре прокуратура Веллетри открыла расследование по факту пожара на заводе по производству боеприпасов.