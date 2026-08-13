Потужний вибух прогримів на заводі з виробництва боєприпасів поблизу Рима. Там виникла детонація та спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє ANSA.

Вибух на заводі з виробництва боєприпасів поблизу Рима

Як зазначається, на великому заводі з виробництва боєприпасів у Коллеферро на південь від Риму стався вибух, після якого виникла масштабна пожежа.

Зараз дивляться

Попередньо, вибух стався у відділі пресування пороху, де виготовляють і зберігають вибухові речовини.

За уточненими даними, пожежа та вибух сталися на колишньому заводі Simmel Difesa, який наразі належить Knds Ammo Italy – італійській компанії, яка виробляє боєприпаси середнього та великого калібру (зокрема, 155-мм снаряди) для сухопутних і морських військ, а також тверде паливо для ракет.

Попередньо, працівники підприємства не постраждали. На момент вибуху на заводі перебували 24 людини.

За інформацією журналістів, на місці працюють пожежники та правоохоронці. Через небезпеку рятувальники поки не можуть зайти всередину.

Згодом прокуратура Веллетрі відкрила розслідування за фактом пожежі на заводі з виробництва боєприпасів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.