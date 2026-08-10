В Болгарии раздались взрывы на заводе боеприпасов EMCO Ltd в селе Белица. Работников завода и жителей соседних населенных пунктов эвакуировали из-за масштабного пожара. Людей призывают закрыть окна, использовать защитные маски и не выходить на улицу.

Об этом сообщают болгарское информационное агентство BTA и издание Nova.

Взрыв на заводе в Болгарии: что известно

На заводе боеприпасов в селе Белица раздались взрывы после того, как загорелся грузовик, сообщил мэр соседнего города Трявна Денчо Минев. По его словам, всю территорию оцепили, а в небе наблюдался густой дым.

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Он рассказал, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар на объекте потушили спасатели из Трявны и Габрово. Минев отметил, что с места эвакуировали всех работников боеприпасного завода EMCO Ltd.

– Сейчас продолжается тушение пожаров, которые распространились по лесистым массивам вблизи места инцидента. Причины пожара установят позже. Из-за задымления и загрязнения воздуха мы призываем людей держать окна домов закрытыми, использовать защитные маски и избегать выхода на улицу, – утверждает мэр.

По его словам, в Плачковцах установят мобильную станцию ​​для мониторинга качества воздуха из-за распространения густого дыма на большой территории.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что жителей соседних населенных пунктов эвакуируют как меру пресечения. Дорогу на повороте в село Армянковцы перекрыли и установили контрольно-пропускной пункт.

Почему мог произойти взрыв на заводе в Болгарии

Глава МВД Болгарии объяснил, что на заводе, где произошел взрыв, сгорел весь склад. На месте хранятся боеприпасы, но никаких признаков внешнего внешнего вмешательства нет. Пожар уничтожил одно здание, но ситуацию взяли под контроль, утверждает он.

– Экспертиза установит детали взрывов. На месте происшествия находилось транспортное средство, но пока не подтверждено, что пожар начался именно с него. Приняты необходимые меры для ограничения опасного периметра, все работники выведены из зоны риска невредимыми, – подчеркнул он.

По мнению главы МВД Болгарии, маловероятно, что речь идет о человеческой ошибке. Он подчеркнул, что последняя проверка завода была меньше месяца назад.

По его словам, местность контролируется с помощью дронов. Превышений норм воздуха не обнаружено.

Директор отдельного производства EMCO в Травне Славчо Димиев добавил, что на складе хранятся пороховые заряды и другие боеприпасы. По его словам, нет оснований утверждать, что инцидент произошел в результате внешнего влияния.

– Люди увидели дым на складе, из-за чего начали эвакуацию. Благодаря быстрому реагированию никто не пострадал. При горении пороховых смесей выделяется дым и повышается температура. Возгорание началось изнутри, – отметил он.

Вероятно, именно возгорание такой смеси стало причиной пожара, распространившегося на окружающую территорию. По его словам, опасности для населения от утечки токсичных газов нет.

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