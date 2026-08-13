Украина осудила нарушения Россией воздушного пространства Польши и Румынии и заявила о солидарности с союзниками по НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в четверг, 13 августа.

Нарушения РФ неба Польши и Румынии – реакция МИД

— Россия испытывает НАТО на прочность. Каждое новое нарушение является проверкой готовности союзников, попыткой испытать границы дозволенного для Москвы и повышением ставок перед следующей провокацией. Украина уже видела эту закономерность: когда Россия сталкивается с нерешительностью, она эскалирует ситуацию. Когда же сталкивается с силой, то меняет свои расчеты, – подчеркнул Сибига.

По словам главы МИД, опасности, с которыми Украина сталкивается ежедневно в значительно больших масштабах, “все больше выходят за пределы наших границ”.

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— Российские ракеты и беспилотники, диверсии и другие формы гибридного давления являются составляющими одной и той же стратегии, – отметил министр.

Сибига заявил, что Москва пытается создать впечатление, будто усиление обороны стран НАТО и помощь Украине являются несовместимыми задачами. Однако эти два направления не противоречат друг другу, а наоборот – дополняют и усиливают их.

— Именно поэтому усиление противовоздушной обороны Украины имеет непосредственное значение для безопасности всего региона. Россия должна четко осознать: каждая попытка испытать нашу общую решимость будет делать Украину и НАТО сильнее, лучше подготовленными и более сплоченными, а не слабее, – подчеркнул глава МИД.

Напомним, в заявлении по итогам экстренного заседания Североатлантического совета, которое состоялось 12 августа, блок НАТО возложил на Россию ответственность за последние случаи нарушения воздушного пространства Польши и Румынии, а также за другие инциденты, связанные с беспилотниками.

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