Ракета, которая в ночь на 30 июля залетела в воздушное пространство Польши и упала в Люблинском воеводстве, была российской крылатой ракетой Х-101, сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

В Польше официально подтвердили падение российской ракеты Х-101

В эфире RMF FM Цезарий Томчик сказал, что польская сторона может с уверенностью подтвердить тип ракеты. После падения на землю она взорвалась.

Томчик отметил, что Х-101 способна нести разные типы боеголовок, в том числе ядерные.

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В ходе массированной атаки РФ по Украине польские военные отслеживали около 70 ракет. Приблизительно в 03:00 около 20 из них двигались в направлении польской границы.

Большинство этих целей, по словам замминистра, украинская противовоздушная оборона уничтожила еще над территорией Украины.

Одну из ракет преследовал украинский пилот. Однако примерно за 20 секунд до вхождения в воздушное пространство Польши он был вынужден прекратить преследование.

Украинский самолет не мог пересечь польскую границу из-за риска, что его могли ошибочно атаковать польские истребители F-16.

Томчик отметил, что польские военные с самого начала контролировали ситуацию и координировали свои действия.

В то же время в Варшаве пока не могут установить, было ли нарушение воздушного пространства умышленной провокацией России. По словам замминистра, пока нельзя исключать ни одной из версий.

Он добавил, что выяснить намерения российской стороны можно будет, прежде всего, благодаря разведывательным данным. Польша ожидает, что подобные инциденты или провокации могут повторяться.

В то же время во время брифинга для СМИ спикер Окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак сообщил, что упавшая в Польше ракета была изготовлена ​​во втором квартале 2026 года в Московской области.

— Предварительные действия по осмотру места и обнаруженных следов, то есть элементов воздушного объекта, позволяют нам однозначно сказать, с каким объектом мы имеем дело. Речь идет о ракете X-101, изготовленной во втором квартале 2026 года на одном из предприятий на территории Московской области, — сообщил он.

По его словам, в четверг вечером в Польшу прибыл украинский эксперт, который принял участие в идентификации объекта.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время массированного российского удара по Украине воздушное пространство его страны, вероятно, нарушила ракета Х-101.

По его словам, польские военные были готовы сбить цель, если бы она продолжила полет.

Туск подчеркнул, что армия, пилоты и другие ответственные службы отреагировали на инцидент быстро и эффективно. Информации о пострадавших или разрушениях вследствие падения ракеты нет.

Перед этим польская полиция сообщила, что вблизи населенных пунктов Тарнава-Колония и Токары в Люблинском воеводстве обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта.

На место направили полицейских и специалистов по борьбе с терроризмом. Правоохранители начали расследование.

Для анализа инцидента Дональд Туск созвал координационную группу. Он вместе с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем отправился в Люблин, чтобы принять участие в ее работе.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская ракета Х-101 пересекла польскую границу и нарушила воздушное пространство НАТО.

По его словам, этот инцидент в очередной раз доказывает необходимость срочного усиления украинской противовоздушной обороны, поскольку она защищает не только Украину, но и все евроатлантическое сообщество.

Сибига подчеркнул, что Украина и Польша должны сосредоточиться на противодействии общей российской угрозе, а имеющиеся разногласия отложить ради общей безопасности.

Он также сообщил, что Киев информирует партнеров и международные организации о последствиях российской атаки и призывает усилить поддержку Украины и давление на РФ.

Источник : Укрінформ

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