Україна засудила порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії та заявила про солідарність із союзниками по НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у четвер, 13 серпня.

Порушення РФ неба Польщі і Румунії – реакція МЗС

– Росія випробовує НАТО на міцність. Кожне нове порушення є перевіркою готовності союзників, спробою випробувати межі дозволеного для Москви та підвищенням ставок перед наступною провокацією. Україна вже бачила цю закономірність: коли Росія зустрічається з нерішучістю, вона ескалює ситуацію. Коли ж зіштовхується із силою, то змінює свої розрахунки, – наголосив Сибіга.

За словами глави МЗС, небезпеки, з якими Україна стикається щодня у значно більших масштабах, “все більше виходять за межі наших кордонів”.

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– Російські ракети й безпілотники, диверсії та інші форми гібридного тиску є складовими однієї й тієї самої стратегії, – зауважив міністр.

Сибіга зазначив, що Москва намагається створити враження, нібито посилення оборони країн НАТО та допомога Україні є несумісними завданнями. Однак ці два напрямки не суперечать один одному, а навпаки – доповнюють і посилюють їх.

– Саме тому посилення протиповітряної оборони України має безпосереднє значення для безпеки всього регіону. Росія має чітко усвідомити: кожна спроба випробувати нашу спільну рішучість робитиме Україну і НАТО сильнішими, краще підготовленими та більш згуртованими, а не слабшими, – наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, у заяві за результатами екстреного засідання Північноатлантичної ради, яке відбулося 12 серпня, блок НАТО поклав на Росію відповідальність за останні випадки порушення повітряного простору Польщі та Румунії, а також за інші інциденти, пов’язані з безпілотниками.

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