Немецкий оборонный концерн Rheinmetall успешно провел испытания баражирующих боеприпасов FV-014, запускаемых с контейнерной пусковой установки на шасси грузовика, в том числе непосредственно во время движения машины.

Rheinmetall научил грузовики запускать ударные дроны во время движения

Как сообщила пресс-служба компании, испытания прошли в Национальном испытательном центре беспилотных авиационных систем Немецкого аэрокосмического центра в Кохштедте. И контейнерная пусковая установка, и сам баражирующий боеприпас FV-014 являются собственными разработками Rheinmetall.

Во время демонстрации FV-014 запускали с военного грузовика Rheinmetall HX. Пуски производили как из статического положения, так и во время движения транспортного средства.

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FV-014 объединяет в одной платформе возможности воздушной разведки, обнаружения и идентификации целей, а также нанесения высокоточных ударов. Заявленная оперативная дальность системы составляет до 100 км. Боеприпас может применяться против бронированных и небронированных целей.

Запуск производится из транспортно-пускового контейнера с помощью ускорителя. После выхода из контейнера аппарат расправляет крылья и переходит в штатный режим полета. В зависимости от конфигурации пусковой установки она может нести до 18 боеприпасов FV-014.

Максимальная продолжительность полета составляет около 70 минут. Это дает оператору время для разведки, поиска и выбора цели, а также принятия решения по ее поражению. Управление аппаратом осуществляется через наземную станцию, обеспечивающую постоянный контроль над полетом.

Стартовая масса FV-014 составляет около 22 кг, из которых примерно шесть килограммов приходится на полезную нагрузку.

По данным Rheinmetall, фугасная боевая часть способна пробивать более 600 мм броневой стали и предназначена для поражения как защищенных, так и легкобронированных или небронированных целей.

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