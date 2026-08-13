Німецький оборонний концерн Rheinmetall успішно провів випробування баражуючих боєприпасів FV-014, які запускали з контейнерної пускової установки на шасі вантажівки, зокрема безпосередньо під час руху машини.

Rheinmetall навчив вантажівки запускати ударні дрони під час руху

Як повідомила пресслужба компанії, випробування відбулися в Національному випробувальному центрі безпілотних авіаційних систем Німецького аерокосмічного центру в Кохштедті. І контейнерна пускова установка, і сам баражуючий боєприпас FV-014 є власними розробками Rheinmetall.

Під час демонстрації FV-014 запускали з військової вантажівки Rheinmetall HX. Пуски проводили як зі статичного положення, так і під час руху транспортного засобу.

Зараз дивляться

FV-014 поєднує в одній платформі можливості повітряної розвідки, виявлення та ідентифікації цілей, а також завдання високоточних ударів. Заявлена оперативна дальність системи становить до 100 кілометрів. Боєприпас може застосовуватися проти броньованих і неброньованих цілей.

Запуск здійснюється з транспортно-пускового контейнера за допомогою прискорювача. Після виходу з контейнера апарат розкладає крила та переходить у штатний режим польоту. Залежно від конфігурації пускової установки, вона може нести до 18 боєприпасів FV-014.

Максимальна тривалість польоту становить близько 70 хвилин. Це дає оператору час для ведення розвідки, пошуку та вибору цілі, а також ухвалення рішення щодо її ураження. Керування апаратом здійснюється через наземну станцію, яка забезпечує постійний контроль за польотом.

Стартова маса FV-014 становить близько 22 кг, із яких приблизно шість кілограмів припадає на корисне навантаження.

За даними Rheinmetall, фугасна бойова частина здатна пробивати понад 600 міліметрів броньової сталі та призначена для ураження як захищених, так і легкоброньованих або неброньованих цілей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.