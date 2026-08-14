Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в пятницу, 14 августа, сообщили о перебоях с электроснабжением.

Об этом пишет Reuters.

Блекаут в странах Центральной Азии: что известно

Министерство энергетики Казахстана заявило, что причиной стала внезапная смена потока электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии.

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Энергетические ведомства всех четырех стран, чьи энергосистемы взаимосвязаны, подтвердили отключения. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Корреспонденты Reuters в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, и столице Кыргызстана Бишкеке сообщили об отключениях электроэнергии.

Местные СМИ в Таджикистане заявили о перебоях с электроснабжением в столице Душанбе и втором по величине городе страны — Худжанде.

Власти Узбекистана сообщили об отключениях электроэнергии в некоторых южных районах страны, преимущественно вблизи границы с Таджикистаном.

Дефицит электроэнергии является распространенным явлением в Центральной Азии, где традиционная зависимость от гидроэнергетики создает проблемы.

Из-за изменения климата гидроэлектростанции становятся более уязвимыми к нехватке воды.

Страны Центральной Азии связаны между собой единой энергосистемой, из-за чего аварийные сбои могут одновременно отражаться на электроснабжении сразу в нескольких государствах региона.

В странах сформировали оперативные штабы, а специалисты энергетической отрасли работают над полным восстановлением электроснабжения.

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