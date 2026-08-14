Блэкаут в Центральной Азии: без света остались города четырех стран
- Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан одновременно столкнулись с перебоями в электроснабжении.
- Причиной отключений в Казахстане назвали внезапную смену потока электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии.
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в пятницу, 14 августа, сообщили о перебоях с электроснабжением.
Об этом пишет Reuters.
Блекаут в странах Центральной Азии: что известно
Министерство энергетики Казахстана заявило, что причиной стала внезапная смена потока электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии.
Энергетические ведомства всех четырех стран, чьи энергосистемы взаимосвязаны, подтвердили отключения. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Корреспонденты Reuters в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, и столице Кыргызстана Бишкеке сообщили об отключениях электроэнергии.
Местные СМИ в Таджикистане заявили о перебоях с электроснабжением в столице Душанбе и втором по величине городе страны — Худжанде.
Власти Узбекистана сообщили об отключениях электроэнергии в некоторых южных районах страны, преимущественно вблизи границы с Таджикистаном.
Дефицит электроэнергии является распространенным явлением в Центральной Азии, где традиционная зависимость от гидроэнергетики создает проблемы.
Из-за изменения климата гидроэлектростанции становятся более уязвимыми к нехватке воды.
Страны Центральной Азии связаны между собой единой энергосистемой, из-за чего аварийные сбои могут одновременно отражаться на электроснабжении сразу в нескольких государствах региона.
В странах сформировали оперативные штабы, а специалисты энергетической отрасли работают над полным восстановлением электроснабжения.