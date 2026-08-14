Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан у п’ятницю, 14 серпня, повідомили про перебої з електропостачанням.

Про це пише Reuters.

Блекаут в країнах Центральної Азії: що відомо

Міністерство енергетики Казахстану заявило, що причиною стала “раптова зміна потоку електроенергії” в енергосистемі Центральної Азії.

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Енергетичні відомства всіх чотирьох країн, чиї енергосистеми взаємопов’язані, підтвердили відключення. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

Кореспонденти Reuters в Алмати, найбільшому місті Казахстану, та столиці Киргизстану Бішкеку поінформували про відключення електроенергії.

Місцеві ЗМІ в Таджикистані заявили про перебої з електропостачанням у столиці Душанбе та другому за величиною місті країни – Худжанді.

Влада Узбекистану повідомила про відключення електроенергії в деяких південних районах країни, переважно поблизу кордону з Таджикистаном.

Дефіцит електроенергії є поширеним явищем у Центральній Азії, де традиційна залежність від гідроенергетики створює проблеми.

Через зміну клімату гідроелектростанції стають вразливішими до нестачі води.

Країни Центральної Азії пов’язані між собою єдиною енергосистемою, через що аварійні збої можуть одночасно позначатися на електропостачанні одразу в кількох державах регіону.

У країнах сформували оперативні штаби, а фахівці енергетичної галузі працюють над повним відновленням електропостачання.

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