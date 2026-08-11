В городе Чернигов и районе произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталось около 100 тыс. абонентов.

Об этом сообщает АО Черниговоблэнерго в социальной сети Facebook.

Аварийное отключение электроэнергии в Чернигове

– Уважаемые потребители! Аварийно обесточены около 100 тыс. абонентов Черниговского района и города Чернигов, – говорится в сообщении.

Как отмечают в Черниговоблэнерго, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения для жителей города и области.

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