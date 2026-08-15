Російська пропаганда поширює маніпулятивну інформацію про те, що 18-річні українки нібито зобов’язані показувати Резерв+ для отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Чи потрібно 18-річним українкам показувати Резерв+ у ЄС

Рішення Ради ЄС запроваджує додаткову умову для нових заявників на тимчасовий захист: за потреби вони мають підтвердити, що виконують військові обов’язки відповідно до законодавства України та мають право на виїзд з країни.

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Водночас документ не встановлює окремої вимоги для 18-річних українок і не зобов’язує всіх заявників показувати саме Резерв+.

Підтвердженням може бути, зокрема, паспорт із відміткою про законний виїзд або паперовий чи електронний документ про звільнення від військового обов’язку чи його виконання. Reserv+ згадується лише як один із можливих інструментів для отримання такого електронного підтвердження.

У документі 18-річні українки взагалі не виділяються в окрему категорію. Вимога пов’язана не зі статтю чи віком заявника, а з тим, чи має він або вона військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що російська пропаганда перекручує зміст рішення Ради ЄС, перетворюючи норму для конкретної категорії заявників на нібито загальну вимогу для всіх 18-річних українок.

Нагадаємо, що у 2026 році в Україні жінок не можуть примусово призвати на військову службу під час мобілізації. Вони можуть бути призвані у воєнний час лише добровільно.

Водночас військовий облік та мобілізація — різні процедури. Обов’язково перебувати на військовому обліку мають, зокрема, жінки з медичною або фармацевтичною спеціальністю, якщо вони відповідають установленим законом вимогам щодо віку та стану здоров’я.

Однак навіть перебування на військовому обліку не означає примусового призову.

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