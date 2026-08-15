В Польше 15 августа, в День польской армии, прошел крупнейший военный парад в истории страны.

Об этом сообщают TVP World и Офис президента Польши.

В Польше прошел самый масштабный военный парад

Военный парад в Варшаве начался в полдень на Вислостраде. В нем приняли участие около 2 тыс. военнослужащих, а колонна военных и техники растянулась на несколько километров.

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Отдельной частью парада стало авиашоу. Над польской столицей пролетело более 60 военных самолетов.

Среди них были французские истребители Rafale и американские F-35, которые стали одними из самых новых пополнений польских Военно-воздушных сил. Польша заказала у США 32 таких истребителя за $4,6 млрд, а первые три самолета прибыли в страну в мае.

В то же время у Гдыни и Гданьска прошел военно-морской парад. В нем приняли участие более 20 кораблей, в том числе суда стран-союзниц.

На мероприятии присутствовал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что страна чтит военных, благодаря которым Польша остается свободной и суверенной.

– Только те, кто силен, хорошо подготовлен, по-настоящему независим и суверенен, смогут избежать войны, – заявил Туск.

При этом Украина не получила приглашение на военный парад в Варшаве. Об этом Суспильному сообщили в Министерстве обороны Украины.

При этом в параде приняли участие военнослужащие ряда других стран-союзниц Польши, в частности США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и Франции. Самый большой иностранный контингент представляли французские военные, среди которых были бойцы Иностранного легиона.

По данным СМИ, после начала полномасштабной войны России против Украины Польша приступила к масштабной модернизации своих Вооруженных сил.

Помимо истребителей F-35, Варшава заказала у США 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. Польша также спустила на воду новый фрегат Wicher и заказала шведские подводные лодки класса A26 Blekinge.

В 2025 году Польша направила на оборону около 4,7% ВВП — это был самый высокий относительный показатель среди стран НАТО. В 2026 году Варшава планирует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Сам День польской армии отмечают 15 августа в честь победы польских войск в Варшавской битве 1920 года.

Источник : Суспільне, Укринформ

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