У Польщі 15 серпня, у День Війська Польського, провели найбільший військовий парад в історії країни.

Про це повідомляє TVP World та Офіс президента Польщі.

У Польщі пройшов найбільший військовий парад

Військовий парад у Варшаві розпочався опівдні на Віслостраді. У ньому взяли участь близько 2 тис. військовослужбовців, а колона військових і техніки розтягнулася на кілька кілометрів.

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Окремою частиною параду стало авіаційне шоу. Над польською столицею пролетіли понад 60 військових літаків.

Серед них були французькі винищувачі Rafale та американські F-35, які стали одним із найновіших поповнень польських Повітряних сил. Польща замовила у США 32 такі винищувачі за $4,6 млрд, а перші три літаки прибули до країни у травні.

Водночас біля Гдині та Гданська відбувся військово-морський парад. У ньому взяли участь понад 20 кораблів, зокрема судна держав-союзників.

На заході був присутній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він наголосив, що країна вшановує військових, завдяки яким Польща залишається вільною та суверенною.

– Лише ті, хто сильний, добре підготовлений, справді незалежний і суверенний, уникнуть війни, – заявив Туск.

Водночас Україна не отримала запрошення на військовий парад у Варшаві. Про це Суспільному повідомили у Міністерстві оборони України.

При цьому в параді взяли участь військовослужбовці низки інших країн-союзників Польщі, зокрема США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та Франції. Найбільший іноземний контингент представляли французькі військові, серед яких були бійці Іноземного легіону.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабної війни Росії проти України Польща розпочала масштабну модернізацію своїх Збройних сил.

Крім винищувачів F-35, Варшава замовила у США 96 ударних гелікоптерів AH-64E Apache. Польща також спустила на воду новий фрегат Wicher та замовила шведські підводні човни класу A26 Blekinge.

У 2025 році Польща спрямувала на оборону близько 4,7% ВВП – це був найвищий відносний показник серед країн НАТО. У 2026 році Варшава планує збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Сам День Війська Польського відзначають 15 серпня на честь перемоги польських військ у Варшавській битві 1920 року.

Джерело : Суспільне, Укрінформ

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