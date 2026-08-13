Польша может передать Украине очередную партию ракет для систем Patriot. Решение в Варшаве ожидают уже в ближайшие дни.

Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая в эфире RMF FM.

Ракеты Patriot для Украины: каково мнение в Польше

По словам Собковяк-Чарнецкой, решение о передаче Украине ракет Patriot должно приниматься прежде всего с учетом безопасности самой Польши.

Сейчас смотрят

В частности, на позицию Варшавы повлиял недавний инцидент с российской ракетой, которая залетела на территорию страны.

Заместитель министра отметила, что глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в настоящее время склоняется к тому, чтобы поддержать передачу Украине еще одной партии ракет.

– Несмотря на всю ту политическую суматоху, которая была ранее, по поводу того, правильно ли мы передавали ракеты, сегодня он склонен к тому, чтобы передать еще, потому что предпочитает, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не залетала к нам, – сказала Собковяк-Чарнецкая.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал, сколько ракет-перехватчиков Patriot нужно Украине на зиму.

Ранее издание The Atlantic писало, что американские производители ракет для Patriot опасаются, что Украина после получения лицензии сможет усовершенствовать эти боеприпасы и наладить их массовое производство по более низкой цене.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.