Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество активнее работать над защитой украинского культурного и духовного наследия от российской агрессии.

Об этом глава государства заявил во время торжественной церемонии по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры в Киеве в субботу, 15 августа.

Зеленский призвал защитить украинское наследие

— Надо быть абсолютно ничтожными и абсолютно глупыми, чтобы ударить по Лавре. Но Россия это сделала, – сказал Зеленский.

По словам президента, российские атаки на украинские святыни свидетельствуют о важности сохранения национального наследия и донесения до мировой общественности сути войны России против Украины.

Сейчас смотрят

— Необходимо сделать значительно больше, чтобы эту войну остановить, чтобы эту красоту защитить и чтобы в истории наших украинских святынь было продолжение, – подчеркнул президент.

Глава государства призвал государственные учреждения применить “новый подход” к сохранению культурного наследия. Речь идет об активном поиске международных ресурсов и финансирования.

Президент подчеркнул необходимость системной работы государства совместно с международными партнерами для привлечения России и ее военных преступников к ответственности за атаки на культурные и духовные объекты Украины.

Глава государства призвал углубить сотрудничество с ЮНЕСКО и другими международными организациями и расширить перечень украинских святынь, включенных в мировое наследие ЮНЕСКО.

Он отметил важность политической и санкционной работы для защиты украинских святынь на всей территории страны, включая временно оккупированный Крым.

— Никто другой, кроме нас, не позаботится о сохранении мест духовной силы Украины и памяти крымскотатарского народа, – сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что будущие поколения украинцев должны видеть в национальных святынях “не Россию, а жизнь Украины”.

Зеленский также анонсировал подготовку законопроекта об украинских национальных святынях ко Дню Независимости.

— Сегодня я подписал указ о мерах на уровне нашего государства, чтобы защитить украинские национальные святыни. Ко Дню независимости Украины будет подготовлен закон о наших украинских национальных святынях, – сказал он.

Атака РФ на Киев 15 июня: что известно

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив 611 БпЛА и 70 ракет. Силы ПВО обезвредили 582 беспилотника и 50 ракет.

В Киеве в результате атаки были зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Погибли пять человек, еще 35 пострадали.

Россияне атаковали Успенский собор Киево-Печерской лавры беспилотником Герань-2.

В результате удара были повреждены кровельные перекрытия, купола, стены и окна собора. Взрывная волна также повредила расположенные рядом здания гражданской инфраструктуры в Печерском районе Киева.

Российская атака на Киев в ночь на 15 июня вызвала пожар на Национальной киностудии имени Александра Довженко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.