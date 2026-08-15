Надо быть абсолютно ничтожными, чтобы ударить по Лавре: Зеленский об атаке РФ
- Владимир Зеленский призвал международное сообщество усилить защиту украинского культурного и духовного наследия от агрессии РФ.
- Президент напомнил, что Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре, назвав такие действия проявлением ничтожности.
- Он призвал расширить перечень украинских святынь в мировом наследии ЮНЕСКО.
Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество активнее работать над защитой украинского культурного и духовного наследия от российской агрессии.
Об этом глава государства заявил во время торжественной церемонии по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры в Киеве в субботу, 15 августа.
Зеленский призвал защитить украинское наследие
— Надо быть абсолютно ничтожными и абсолютно глупыми, чтобы ударить по Лавре. Но Россия это сделала, – сказал Зеленский.
По словам президента, российские атаки на украинские святыни свидетельствуют о важности сохранения национального наследия и донесения до мировой общественности сути войны России против Украины.
— Необходимо сделать значительно больше, чтобы эту войну остановить, чтобы эту красоту защитить и чтобы в истории наших украинских святынь было продолжение, – подчеркнул президент.
Глава государства призвал государственные учреждения применить “новый подход” к сохранению культурного наследия. Речь идет об активном поиске международных ресурсов и финансирования.
Президент подчеркнул необходимость системной работы государства совместно с международными партнерами для привлечения России и ее военных преступников к ответственности за атаки на культурные и духовные объекты Украины.
Глава государства призвал углубить сотрудничество с ЮНЕСКО и другими международными организациями и расширить перечень украинских святынь, включенных в мировое наследие ЮНЕСКО.
Он отметил важность политической и санкционной работы для защиты украинских святынь на всей территории страны, включая временно оккупированный Крым.
— Никто другой, кроме нас, не позаботится о сохранении мест духовной силы Украины и памяти крымскотатарского народа, – сказал Зеленский.
Президент выразил убеждение, что будущие поколения украинцев должны видеть в национальных святынях “не Россию, а жизнь Украины”.
Зеленский также анонсировал подготовку законопроекта об украинских национальных святынях ко Дню Независимости.
— Сегодня я подписал указ о мерах на уровне нашего государства, чтобы защитить украинские национальные святыни. Ко Дню независимости Украины будет подготовлен закон о наших украинских национальных святынях, – сказал он.
Атака РФ на Киев 15 июня: что известно
Напомним, в ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив 611 БпЛА и 70 ракет. Силы ПВО обезвредили 582 беспилотника и 50 ракет.
В Киеве в результате атаки были зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города. Погибли пять человек, еще 35 пострадали.
Россияне атаковали Успенский собор Киево-Печерской лавры беспилотником Герань-2.
В результате удара были повреждены кровельные перекрытия, купола, стены и окна собора. Взрывная волна также повредила расположенные рядом здания гражданской инфраструктуры в Печерском районе Киева.
Российская атака на Киев в ночь на 15 июня вызвала пожар на Национальной киностудии имени Александра Довженко.