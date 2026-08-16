По меньшей мере 2 982 гражданина 37 стран Африки были завербованы в российскую армию, около 486 из них погибли.

В рядах ВС РФ воюют по меньшей мере 2 982 граждан стран Африки

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, в настоящее время в Украине как военнопленные находятся 35 граждан 17 африканских государств. Больше всего завербованных среди граждан Кении, Египта, Камеруна, Ганы, Нигерии, Уганды, Алжира и Мали.

— Для привлечения африканцев российские спецслужбы используют широкий арсенал манипулятивных способов, направленных на принуждение и обман, в том числе под предлогом трудоустройства на гражданскую работу либо обучение, обещая высокое материальное обеспечение, перспективы приобретения гражданства РФ либо других миграционных и социальных преимуществ. Во многих случаях иностранцев заставляют подписывать военные контракты на российском языке под угрозой депортации или лишения свободы, – сообщают в МИД.

Украина пытается противодействовать такой вербовке на африканском континенте. Украинские дипломатические учреждения регулярно информируют власти соответствующих государств о случаях привлечения их граждан в российскую армию.

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Кроме того, в странах, где Украина имеет дипломатические представительства, проводят информационные кампании по рискам такого рекрутинга.

Совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными МИД также запустил специализированный сайт Stop Russian Recruiters, работающий на английском, французском и суахили.

На ресурсе публикуют проверенную информацию о способах российской вербовки, истории пострадавших, аналитических материалах и рекомендациях для людей, которые могут стать жертвами рекрутеров, и членов их семей. Там можно сообщить о деятельности лиц, причастных к вербовке.

Источник : Генштаб ВСУ

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