Щонайменше 2 982 громадяни 37 країн Африки були завербовані до російської армії, близько 486 із них загинули.

В лавах ЗС РФ воюють щонайменше 2 982 громадян країн Африки

Як повідомило Міністерство закордонних справ України, наразі в Україні як військовополонені перебувають 35 громадян 17 африканських держав. Найбільше завербованих — серед громадян Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру та Малі.

– Для залучення африканців російські спецслужби застосовують широкий арсенал маніпулятивних методів, спрямованих на примус і обман, зокрема під приводом працевлаштування на цивільну роботу чи навчання, обіцяючи високе матеріальне забезпечення, перспективи набуття громадянства РФ чи інших міграційних і соціальних переваг. У багатьох випадках іноземців змушують підписувати військові контракти російською мовою під загрозою депортації або позбавлення волі, — повідомляють в МЗС.

Україна намагається протидіяти такому вербуванню на африканському континенті. Українські дипломатичні установи регулярно інформують владу відповідних держав про випадки залучення їхніх громадян до російської армії. Крім того, в країнах, де Україна має дипломатичні представництва, проводять інформаційні кампанії щодо ризиків такого рекрутингу.

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Спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими МЗС також запустило спеціалізований сайт Stop Russian Recruiters, який працює англійською, французькою та мовою суахілі.

На ресурсі публікують перевірену інформацію про способи російського вербування, історії постраждалих, аналітичні матеріали та рекомендації для людей, які можуть стати жертвами рекрутерів, і членів їхніх родин. Там також можна повідомити про діяльність осіб, причетних до вербування.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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