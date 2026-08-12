Филиппинец на Донбассе: ГУР идентифицировало ликвидированного наемника РФ
- ГУР установило личность гражданина Филиппин Джерика Джумадила Ундола, воевавшего на стороне российских войск и ликвидированного на Донбассе.
- По данным разведки, он прибыл в Россию в апреле 2026 года, 3 мая подписал контракт с армией РФ, а уже через несколько недель оказался на фронте.
- Ундол погиб в конце мая во время штурмовых действий в районе Екатериновки Донецкой области, менее чем через месяц после подписания контракта.
Украинская военная разведка установила личность гражданина Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск и которого ликвидировали на Донбассе.
Речь идет о Джерике Джумадилла Ундола (Jeric Jumadil Undol), 5 марта 1989 года рождения, уроженце Манильской агломерации.
ГУР идентифицировало ликвидированного на Донбассе наемника
В ГУР сообщили, что 22 января 2026 года Ундол получил российскую визу, а уже 18 апреля прибыл в Россию, где приступил к оформлению контракта с оккупационной армией.
Изначально иностранца разместили в центре Авангард — заведении военно-патриотической подготовки молодежи. 3 мая филиппинец подписал годовалый договор с вооруженными силами России и был направлен на подготовку.
Впрочем, как отмечает ГУР, обучение длилось недолго. Как и в случае со многими другими иностранными наемниками, примерно через неделю Ундола отправили непосредственно на фронт.
Ориентировочно в середине мая он находился на линии боевого столкновения. В конце того же месяца наемник погиб во время штурмовых действий в районе Екатериновки Донецкой области — вблизи стыка Донецкой, Харьковской и Луганской областей.
Ундол проигнорировал оговорку правительства Филиппин и нормы законодательства своей страны, выбрав участие в российской войне против Украины ради заработка. С момента подписания контракта до его гибели прошло менее месяца.
По информации проекта “Хочу жить”, контракты с российской оккупационной армией подписали около 14 граждан Филиппин. По меньшей мере двое из них погибли, еще один попал в плен.
Фото: ГУР