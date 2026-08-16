В Румынии истребитель F-18 ВВС Испании сбил дрон, который незаконно вошел в воздушное пространство страны со стороны Молдовы.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Истребитель НАТО сбил дрон над Румынией: что известно

По данным румынского Минобороны, беспилотник засекли радары после того, как он вошел в воздушное пространство страны со стороны соседней Молдовы. Это произошло примерно в 24 км к северу от города Галац.

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Для реагирования привлекли испанский истребитель F-18, который выполнял миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Самолет установил радиолокационный контакт с дроном, после чего пилот получил разрешение открыть огонь.

– Истребитель F-18 установил радиолокационный контакт с целью и получил разрешение на ее поражение. Дрон был безопасно сбит в 05:01, – сообщили в Минобороны Румынии.

По предварительным данным, обломки дрона упали в безлюдной местности между двумя деревнями. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Происхождение дрона румынское оборонное ведомство пока не называет.

По данным СМИ, это уже четвертый дрон, сбитый Румынией в 2026 году. В июле румынские истребители F-16 сбили три российских дрона, нарушивших воздушное пространство страны.

Напомним, что 14 августа в Румынии недалеко от границы с Украиной упал еще один беспилотник.

Инцидент произошел в районе Лункавица уезда Тулча. Дрон упал в лесистой местности, после чего там вспыхнул пожар. Люди не пострадали.

Источник : CNN

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