Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить участие американских военных в совместных учениях с Южной Кореей. Об этом он заявил 16 августа, в преддверии старта ежегодных маневров Ulchi Freedom Shield.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп о военных учениях с Кореей

Свое решение Трамп объяснил хорошими отношениями с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также американский президент отметил, что совместные учения с Сеулом дорогие и посылают Пхеньяну неуместный и враждебный сигнал.

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— Учитывая мои очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединенные Штаты согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей… Эти учения не только стоят дорого, причем значительную часть этих расходов покрывают США, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая не представляла угрозы и относилась с уважением, — написал Трамп в Truth Social.

Он также заявил, что уже поручил главе Пентагона Питу Хегсету сократить масштаб маневров, поскольку полностью отменить их уже поздно.

Трамп об отказе Южной Кореи относительно Ирана

Еще одной причиной недовольства президент США назвал позицию Сеула по поводу войны с Ираном.

Трамп утверждает, что обращался к президенту Южной Кореи Ли Чже Мену с предложением приобщиться к усилиям США по денуклеаризации Ирана. Однако Сеул отказался.

В то же время Южная Корея заявила, что поддерживает тесный контакт с США по поводу возможных военных и других способов обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Учения США и Южной Кореи

Несмотря на заявление Трампа, Южная Корея 17 августа начала учения Ulchi Freedom Shield в запланированные сроки. Они должны длиться 11 дней. В них участвует около 18 тыс. южнокорейских военнослужащих, американские солдаты и силы Командования ООН.

Программа предусматривает отработку противодействия беспилотникам, препятствиям в работе GPS и кибератакам. Значительная часть учений проходит в формате компьютерных симуляций.

В Южной Корее заявили, что учения проходят в соответствии с запланированным графиком.

Какие риски создает решение Трампа

США и Южная Корея являются союзниками по договору о взаимной обороне. Американские военные продолжают дислоцироваться на Корейском полуострове. Общие учения должны поддерживать готовность союзников к возможному нападению со стороны Северной Кореи.

Эксперты обеспокоены заявлением Дональда Трампа о сокращении американского участия, ведь это может ослабить уровень военной готовности и сдерживания Пхеньяна. КНДР продолжает развивать свои военные возможности и углублять сотрудничество с Россией.

Источник : CNN

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