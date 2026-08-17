Президент США Дональд Трамп розпорядився суттєво скоротити участь американських військових у спільних навчаннях із Південною Кореєю. Про це він заявив 16 серпня, напередодні старту щорічних маневрів Ulchi Freedom Shield.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Трамп про військові навчання з Кореєю

Своє рішення Трамп пояснив хорошими відносинами з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Також американський президент зауважив, що спільні навчання із Сеулом є дорогими та надсилають Пхеньяну недоречний і ворожий сигнал.

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— З огляду на мої дуже добрі відносини з Кім Чен Ином із Північної Кореї, я незадоволений тим, що Сполучені Штати погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю… Ці навчання не тільки коштують дорого, причому значну частину цих витрат покривають США, але й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка не становила загрози та ставилася з повагою, — написав Трамп у Truth Social.

Він також заявив, що вже доручив очільнику Пентагону Піту Гегсету скоротити масштаб маневрів, оскільки повністю скасувати їх вже запізно.

Трамп про відмову Південної Кореї щодо Ірану

Ще однією причиною невдоволення президент США назвав позицію Сеула щодо війни з Іраном.

Трамп стверджує, що звертався до президента Південної Кореї Лі Чже Мьона із пропозицією долучитися до зусиль США з денуклеаризації Ірану. Проте Сеул відмовився.

Водночас Південна Корея заявила, що підтримує тісний контакт зі США щодо можливих військових та інших способів забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Навчання США і Південної Кореї

Попри заяву Трампа, Південна Корея 17 серпня розпочала навчання Ulchi Freedom Shield у заплановані терміни. Вони мають тривати 11 днів. У них беруть участь близько 18 тис. південнокорейських військовослужбовців, американські солдати та сили Командування ООН.

Програма передбачає відпрацювання протидії безпілотникам, перешкодам у роботі GPS та кібератакам. Значна частина навчань проходить у форматі комп’ютерних симуляцій.

У Південній Кореї заявили, що навчання проходять відповідно до запланованого графіка.

Які ризики створює рішення Трампа

США та Південна Корея є союзниками за договором про взаємну оборону. Американські військові продовжують дислокуватися на Корейському півострові. Спільні навчання мають підтримувати готовність союзників до можливого нападу з боку Північної Кореї.

Експерти занепокоєні заявою Дональда Трампа про скорочення американської участі, адже це може послабити рівень військової готовності та стримування Пхеньяна. КНДР продовжує розвивати свої військові можливості та поглиблювати співпрацю з Росією.

Джерело : CNN

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