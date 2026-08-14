Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт дронов и компонентов к ним. Для отдельных категорий беспилотников ставка достигнет 100%.

Об этом сообщает Белый дом.

Какие пошлины на дроны ввел Трамп

Самую высокую 100-процентную пошлину Дональд Трамп установил для дронов, которые США считают особенно чувствительными с точки зрения национальной безопасности. Речь идет, в частности, о:

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беспилотниках с максимальной взлетной массой свыше 25 кг;

дронах с возможностью тепловизионной съемки;

док-станциях для таких БПЛА;

отдельных критически важных компонентов.

Для более мелких дронов, не обладающих чувствительными с точки зрения безопасности возможностями, а также для ряда других компонентов устанавливается пошлина в размере 25%.

Отдельные ставки предусмотрены для союзников США. На дроны и компоненты из Европейского Союза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня будет действовать пошлина в размере 15%, а для Великобритании — 10%.

Такие ставки будут применяться при условии, что практически все аппаратное и программное обеспечение, а также технологии происходят из соответствующей страны или США.

Основные пошлины на импорт дронов вступят в силу через 21 день после подписания прокламации Трампом.

Для компонентов беспилотников, не относящихся к особо чувствительным, новые правила начнут применяться через 180 дней.

Кроме того, министр торговли США должен разработать программу, которая будет стимулировать компании переносить производство дронов и их компонентов в Соединенные Штаты.

В Белом доме объяснили это решение тем, что беспилотники стали одной из ключевых технологий современной войны, в то время как американский рынок до сих пор зависит от иностранных поставщиков критически важных компонентов.

В Вашингтоне считают, что такая зависимость создает риски для национальной и кибербезопасности США.

Новые пошлины должны одновременно сократить зависимость от иностранных поставщиков, укрепить американскую оборонно-промышленную базу и стимулировать производство беспилотников непосредственно в США.

Напомним, Украина уже заключила девять международных соглашений в формате Drone Deals, еще около 15 договоров находятся в стадии разработки.

По словам Зеленского, Drone Deals обеспечивают долгосрочное ежегодное финансирование украинских оборонных производств.

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