Трамп ввел 100-процентные пошлины на импорт отдельных дронов в США
- Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт дронов и компонентов в США.
- 100-процентная пошлина будет распространяться на отдельные модели беспилотников, в частности, массой свыше 25 кг и дроны с тепловизионными возможностями.
Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт дронов и компонентов к ним. Для отдельных категорий беспилотников ставка достигнет 100%.
Об этом сообщает Белый дом.
Какие пошлины на дроны ввел Трамп
Самую высокую 100-процентную пошлину Дональд Трамп установил для дронов, которые США считают особенно чувствительными с точки зрения национальной безопасности. Речь идет, в частности, о:
- беспилотниках с максимальной взлетной массой свыше 25 кг;
- дронах с возможностью тепловизионной съемки;
- док-станциях для таких БПЛА;
- отдельных критически важных компонентов.
Для более мелких дронов, не обладающих чувствительными с точки зрения безопасности возможностями, а также для ряда других компонентов устанавливается пошлина в размере 25%.
Отдельные ставки предусмотрены для союзников США. На дроны и компоненты из Европейского Союза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня будет действовать пошлина в размере 15%, а для Великобритании — 10%.
Такие ставки будут применяться при условии, что практически все аппаратное и программное обеспечение, а также технологии происходят из соответствующей страны или США.
Основные пошлины на импорт дронов вступят в силу через 21 день после подписания прокламации Трампом.
Для компонентов беспилотников, не относящихся к особо чувствительным, новые правила начнут применяться через 180 дней.
Кроме того, министр торговли США должен разработать программу, которая будет стимулировать компании переносить производство дронов и их компонентов в Соединенные Штаты.
В Белом доме объяснили это решение тем, что беспилотники стали одной из ключевых технологий современной войны, в то время как американский рынок до сих пор зависит от иностранных поставщиков критически важных компонентов.
В Вашингтоне считают, что такая зависимость создает риски для национальной и кибербезопасности США.
Новые пошлины должны одновременно сократить зависимость от иностранных поставщиков, укрепить американскую оборонно-промышленную базу и стимулировать производство беспилотников непосредственно в США.
Напомним, Украина уже заключила девять международных соглашений в формате Drone Deals, еще около 15 договоров находятся в стадии разработки.
По словам Зеленского, Drone Deals обеспечивают долгосрочное ежегодное финансирование украинских оборонных производств.