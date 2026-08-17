У понеділок, 17 серпня, поблизу населеного пункту Талмаза у районі Штефан-Воде в Молдові пролунав вибух після падіння невідомого літального апарата. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про інцидент повідомили у поліції Республіки Молдова.

Російська ракета Бандероль залетіла в Молдову

В Збройних сил Молдови заявили, що сьогодні о 17:37 системи спостереження національної армії Молдови зафіксували потрапляння повітряного об’єкта з напрямку Кучурган–Тирасполь.

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Після виявлення об’єкта повітряний простір у центральному секторі країни тимчасово закрили на 15 хвилин.

За попередньою інформацією, об’єкт зник із систем спостереження поблизу населеного пункту Талмаза в районі Штефан-Воде.

У ЗС Молдови зазначили, що приблизно за три кілометри від Талмази стався вибух. Після нього загорілася рослинність.

– На місце події виїхали спеціалізовані групи для документування ситуації та встановлення обставин інциденту, — йдеться у заяві ЗС Молдови.

За інформацією поліції, за попередньою інформацією внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Місце події оточили. Відповідні служби працювали над ліквідацією пожежі та з’ясуванням причин вибуху.

Правоохоронці повідомили, що попередньо підтверджено падіння літального апарата на землю.

До місця події направили спеціалістів техніко-вибухової служби поліції. Вони мають оглянути апарат і визначити його походження.

Повітряні сили попереджали про ракету Бандероль

Раніше Повітряні Сили ЗС України повідомили, що російська ракета Бандероль перетнула державний кордон України та залетіла на територію Молдови.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та вибух у районі Талмаза, район Штефан-Воде, який спричинив лісові пожежі.

– Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету Республіки Молдова та створює пряму загрозу безпеці наших громадян. Такі інциденти є неприйнятними, – йдеться у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що війна РФ проти України продовжує безпосередньо впливати на безпеку Молдови.

Telegram-канал Дикое Приднестровье заявив, що ракета потрапила на територію невизнаного Придністров’я. Вибух чули жителі селища Первомайск, розташованого на кордоні з Одеською областю.

Нагадаємо, 10 серпня поліція Молдови повідомила, що 9 серпня поблизу села Крокмаз у Штефан-Водському районі вибухнув, імовірно, бойовий безпілотний літальний апарат. Унаслідок інциденту пошкодження отримали кілька приватних домогосподарств.

Фахівці встановили, що вибух стався на висоті близько 2,5 метра після зіткнення дрона з деревом у лісосмузі. У поліції зазначали, що уламки були схожі на компоненти керованої ракети. Попередньо апарат визначили як дрон-ракету.

Село Крокмаз розташоване біля кордону з Одеською областю, яку 9 серпня російські дрони масовано атакували.

Фото: Поліція Молдови

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