Росія перекидає бойові кораблі до Балтійського моря, що посилює загрозу для країн регіону. Наразі там перебувають есмінець Адмірал Левченко та сучасний ракетний фрегат Адмірал Касатонов.

Про це пише німецьке видання Bild.

РФ посилила військову присутність у Балтійському морі

До Балтійського моря прибули есмінець Адмірал Левченко та ракетний фрегат Адмірал Касатонов зі складу Північного флоту РФ. Адмірал Касатонов вважається одним із найсучасніших військових кораблів Росії.

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Розгортання російських кораблів відбувається на тлі погроз президента РФ Володимира Путіна застосувати контрзаходи проти Європи у відповідь на санкції, запроваджені щодо тіньового флоту Росії.

Адмірал Касатонов заступив на службу у 2020 році. Фрегат належить до класу Адмірал Горшков і, за інформацією російських джерел, здатен запускати крилаті ракети Калібр і Циркон.

Нещодавно корабель залучали до забезпечення безпеки та супроводу російських вантажних суден у Середземному морі та протоці Ла-Манш.

Адмірал Левченко має довжину понад 160 метрів. Корабель належить до радянського класу Удалой і перебуває на службі з 1988 року.

Спочатку його розробляли для боротьби з підводними човнами. Корабель оснащений зенітними системами, торпедами, палубними гарматами та бортовими гелікоптерами.

Москва офіційно не повідомляла про причини посилення присутності на Балтиці. Однак Москва вже кілька місяців дедалі частіше використовує військові кораблі для супроводу танкерів і вантажних суден свого тіньового флоту.

Видання нагадує, що кілька днів тому Путін погрожував дзеркальними заходами європейським державам, які застосовують санкції проти російського тіньового флоту.

Експерт з морської безпеки Моріц Брейк закликає не сприймати погрози дактатора лише як риторику.

– Стратегічно Москва в першу чергу намагається створити невизначеність та збільшити вартість західних заходів проти свого тіньового флоту. Саме з цієї причини Європа не повинна створювати враження, що такі погрози будуть прийняті, особливо якщо за ними послідують дії, – зазначив Брейк.

Раніше представники європейських розвідок попереджали, що Росія може посилити атаки проти країн Балтії та Польщі.

Такі застереження пролунали на тлі зростання занепокоєння через можливі спроби Москви ще більше залякати держави, які підтримують Україну.

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