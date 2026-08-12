В Новороссийске РФ поражены четыре военных корабля врага: детали от Генштаба
- Силы обороны ночью 12 августа нанесли удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске.
- По предварительным данным, повреждены четыре военных корабля Черноморского флота РФ.
- Поражены два фрегата — Адмирал Макаров и Адмирал Эссен, МРК Буян-М и сторожевой корабль Василий Быков.
Подразделения Сил обороны нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске Краснодарского края РФ, в результате чего были поражены четыре военных корабля врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны поразили четыре военных корабля РФ
— В ночь на 12 августа 2026 года в рамках совместной операции подразделения Сил обороны Украины поразили военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края РФ, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, повреждения различной степени получили четыре военных корабля российского агрессора:
- два фрегата проекта 11356 — Адмирал Макаров и Адмирал Эссен;
- малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М;
- сторожевой корабль проекта 22160 Василий Быков.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины системно ослабляют способность Российской Федерации продолжать вооруженную агрессию.
В СБУ отметили, что военно-морская база Новороссийск относится к ключевым объектам Черноморского флота РФ и является его основным форпостом в Черном море.
После успешных спецопераций Сил обороны, в результате которых Россия потеряла возможность безопасно размещать корабли во временно оккупированном Крыму, враг передислоцировал в Новороссийск значительную часть своего флота.
Напомним, Силы беспилотных систем поразили 12 судов российского теневого флота в акваториях Черного и Азовского морей.