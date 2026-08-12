Подразделения Сил обороны нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске Краснодарского края РФ, в результате чего были поражены четыре военных корабля врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили четыре военных корабля РФ

— В ночь на 12 августа 2026 года в рамках совместной операции подразделения Сил обороны Украины поразили военно-морскую базу в Новороссийске Краснодарского края РФ, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждения различной степени получили четыре военных корабля российского агрессора:

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два фрегата проекта 11356 — Адмирал Макаров и Адмирал Эссен;

малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М;

сторожевой корабль проекта 22160 Василий Быков.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины системно ослабляют способность Российской Федерации продолжать вооруженную агрессию.

В СБУ отметили, что военно-морская база Новороссийск относится к ключевым объектам Черноморского флота РФ и является его основным форпостом в Черном море.

После успешных спецопераций Сил обороны, в результате которых Россия потеряла возможность безопасно размещать корабли во временно оккупированном Крыму, враг передислоцировал в Новороссийск значительную часть своего флота.

Напомним, Силы беспилотных систем поразили 12 судов российского теневого флота в акваториях Черного и Азовского морей.

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