Украинские удары по логистической инфраструктуре российского маркетплейса Wildberries нанесли компании масштабный ущерб. По оценкам московской консалтинговой компании Data Insight, потери могут достигать 480 млрд рублей, что сравнимо с годовым бюджетом одного из крупнейших российских регионов.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Ущерб для Wildberries

По состоянию на 8 августа Украина, по данным The New York Times, не менее 23 раз атаковала объекты Wildberries. Удары по складских мощностях продолжаются каждую ночь с середины июля.

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По оценке Data Insight, в результате атак Wildberries могла потерять до трети складских площадей, а стоимость уничтоженных товаров составляет 480 млрд рублей, или около $5,9 млрд.

Эта сумма соизмерима с годовыми бюджетами крупных российских регионов, отмечает издание The Moscow Times. Для сравнения, бюджет Красноярского края составляет около 527 млрд рублей, а Ханты-Мансийского автономного округа – 476 млрд рублей.

Ущерб Wildberries также примерно в 1,6 раза превышает годовой бюджет Иркутской области, а бюджеты Смоленской и Пензенской областей — почти в четыре раза. Для Калмыкии, Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа сумма потерь маркетплейса больше примерно в 14-17 раз.

Почему Украина атакует Wildberries

Киев считает Wildberries законной целью, обвиняя компанию в поставке российским военным товаров военного назначения. В частности, речь идет о запасных частях для дронов и навигационном оборудовании.

Для России Wildberries имеет особое значение. Платформа стала одним из ключевых элементов потребительского рынка страны после ухода из РФ многих западных компаний. По данным NYT, маркетплейс занимает около 10% российского розничного рынка, имеет около 95 тыс. пунктов выдачи, а более половины населения страны пользуется им по меньшей мере раз в месяц.

Атаки уже сказались на потребительской активности. По данным SberIndex, расходы россиян на непродовольственные товары на маркетплейсах резко сократились в последние недели.

Дальнейшая судьба Wildberries будет в значительной степени зависеть от того, как долго будут продолжаться украинские удары и насколько быстро компания сможет перестроить свою логистику.

7 августа дроны атаковали логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге.

5 августа один из крупнейших логистических центров Wildberries в РФ охватил пожар после атаки дронов.

Источник : NYT

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