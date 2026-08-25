Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф 25 серпня прибув до Москви.

Про це повідомила журналістка телеканалу CBS News Дженніфер Якобс з посиланням на джерела.

Директор ЦРУ прилетів до Москви

За даними американської журналістки, глава ЦРУ має провести в російській столиці низку зустрічей.

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Про поїздку Реткліффа стало відомо після того, як у московському аеропорту помітили транспортний літак Boeing C-17A Globemaster III ВПС США та американський дипломатичний кортеж.

Американська та російська влада наразі офіційно не розкривали подробиць поїздки. У Вашингтоні та Москві не коментували, хто саме прибув до російської столиці та з якою метою.

ЦРУ також не підтвердило інформацію про візит свого директора.

Якщо інформація про поїздку підтвердиться, це буде перший відомий візит Джона Реткліффа до Росії після його призначення керівником американської розвідки. Водночас він раніше підтримував контакти з представниками російських спецслужб.

Варто зауважити, що Центральне розвідувальне управління США відігравало роль у кількох домовленостях щодо обміну утримуваними між Вашингтоном і Москвою.

Попередній відомий візит глави ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року. Тодішній директор агентства Вільям Бернс зустрічався з російськими високопосадовцями та особисто спілкувався з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Поїздка відбулася за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Бернс тоді намагався попередити російського президента про наслідки можливого вторгнення.

Тим часом російське видання Важные истории повідомило про появу в соцмережах відео, на якому дипломатичний кортеж у супроводі поліції рухається Новим Арбатом у Москві.

У Кремлі заявили, що не мають інформації про прибуття літака ВПС США до Москви.

Видання Axios із посиланням на джерела пише, що США попередили Україну про приїзд високопоставленої делегації до Москви та попросили Київ не завдавати ударів до від’їзду американських посадовців.

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