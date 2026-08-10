США по-прежнему передают Украине разведывательные данные, которые используются для ударов по российским военным целям на оккупированных территориях и объектам энергетической инфраструктуры на территории РФ.

Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на американские и украинские источники.

Обмен разведданными между Украиной и США: что известно

По информации издания, разведывательная поддержка остается единственным видом американской помощи, которую Украина по-прежнему получает бесплатно.

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Речь идет о передаче пакетов разведданных, которые помогают украинским Силам обороны наносить удары по позициям российской армии на временно оккупированных территориях, а также по объектам энергетической инфраструктуры на территории России.

По словам собеседников The Atlantic, важную роль в продолжении такого сотрудничества играет директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Издание пишет, что во время встреч с президентом США Дональдом Трампом он регулярно докладывает о ситуации на фронте, подчеркивая, что потери российской армии превышают 40 тыс. военных каждый месяц.

Один из представителей западной разведки объяснил журналистам, что именно это влияет на отношение американского президента к поддержке Украины, ведь, по его словам, “Трамп не любит тех, кто проиграл”.

Почему удары по энергетике РФ могут быть выгодны США

The Atlantic также обращает внимание, что украинские удары по российской энергетической инфраструктуре могут отвечать и экономическим интересам Соединенных Штатов.

По мнению авторов материала, сокращение экспорта российской нефти потенциально делает Индию и Китай более уязвимыми перед американской тарифной политикой.

Журналисты также напомнили, что еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп призывал европейские страны уменьшать зависимость от российских энергоносителей и даже вводил санкции против газопровода Северный поток.

Кроме того, издание цитирует слова Трампа, сказанные им во время саммита НАТО в Анкаре после вопроса об украинских ударах по территории России:

— Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь положить конец конфликту.

Ранее Politico сообщило, что после кратковременной приостановки в марте 2025 года США и Украина возобновили интенсивный обмен разведывательной информацией.

Американские сенаторы заявили, что сотрудничество вернулось на высокий уровень и помогает Украине эффективнее действовать на поле боя и наносить результативные удары по военным целям в России.

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