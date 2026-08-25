Архієпископ Ватикану та секретар із міжнародних відносин із державами Пол Річард Галлахер під час візиту до Москви 25 серпня закликав Росію та Україну розпочати “справжній діалог” задля завершення війни.

Про це пишуть російські ЗМІ за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Архієпископ Ватикану закликав Росію та Україну до миру

Галлахер наголосив, що “потрібно чітко заявити, що ця війна має закінчитися”. Він не уточнив, хто саме має зробити це, Москва чи Київ.

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– З цієї причини в ході нашої бесіди я підтвердив заклик Папи Лева XIV до завершення бойових дій та до початку справжніх переговорів із підтримкою міжнародної спільноти, – сказав він.

Архієпископ зазначив, що позиція Святого Престолу залишається очевидною та наголосив, що цей “конфлікт” не може бути врегульований військовим шляхом.

– Необхідно створити умови для серйозної політичної та дипломатичної роботи. Потрібно займатися справжнім діалогом і враховувати, що чим довше триває конфлікт, тим складніше буде досягти адекватного вирішення, в той час, як страждання населення продовжуватиметься, – сказав він.

Дипломат Святого Престолу заявив, що Ватикан готовий “у будь-який спосіб надати свої послуги для сприяння перемовин для завершення війни РФ проти України”.

26 серпня Пол Річард Галлахер має зустрітися з помічником очільника Кремля Володимира Путіна Юрієм Ушаковим.

У програмі архієпископа також передбачені зустрічі з представниками Російської православної та Католицької церков.

Нагадаємо, 25 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви після того, як США отримали розвідувальні дані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації для війни проти України.

Фото: Секретаріат Ватикану

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