Південно-західними регіонами Франції пронісся потужний торнадо. Внаслідок стихійного лиха щонайменше 41 людина дістала травми, а сотні будинків зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

Торнадо у Франції: наслідки стихії та постраждалі

Найбільших руйнувань зазнало село Помас із населенням у тисячу осіб, де внаслідок торнадо пошкоджено близько 300 будинків, із деяких з яких зірвало дахи. На місці події працюють понад 120 рятувальників.

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До лікарень госпіталізували 15 осіб, серед яких – вагітна жінка, яка постраждала через обвал будинку.

За даними національної метеорологічної служби Meteo-France, швидкість вітру в сусідньому селі Аркет-ан-Валь сягала 117 км/год. У деяких частинах південного заходу країни оголошено помаранчевий рівень небезпеки через шторми.

Як повідомив міністр транспорту Філіп Табаро, негода спричинила серйозні збої в транспортній мережі.

Зокрема, затримки та скасування рейсів зафіксували в аеропортах Бордо, Марселя, Ніцци, Тулузи та Парижа. Перекрито низку автошляхів, затримується рух поїздів. Крім цього, близько 2,8 тис. будинків у 10 населених пунктах залишилися без світла.

За даними Meteo-France, у Франції щороку фіксують кілька десятків торнадо, проте вплив глобального потепління на їхню частоту та інтенсивність наразі залишається незрозумілим.

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