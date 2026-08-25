Торнадо у Франції: понад 40 постраждалих, пошкоджено близько 300 будинків
- Унаслідок торнадо на південному заході Франції щонайменше 41 людина дістала травми, а сотні будинків і транспортна інфраструктура зазнали серйозних руйнувань.
- Найбільше постраждало село Помас, де пошкоджено близько 300 осель, а через негоду без світла залишилися тисячі людей, виникли масові затримки рейсів і поїздів.
Південно-західними регіонами Франції пронісся потужний торнадо. Внаслідок стихійного лиха щонайменше 41 людина дістала травми, а сотні будинків зазнали пошкоджень.
Про це повідомляє французьке видання Le Monde.
Торнадо у Франції: наслідки стихії та постраждалі
Найбільших руйнувань зазнало село Помас із населенням у тисячу осіб, де внаслідок торнадо пошкоджено близько 300 будинків, із деяких з яких зірвало дахи. На місці події працюють понад 120 рятувальників.
До лікарень госпіталізували 15 осіб, серед яких – вагітна жінка, яка постраждала через обвал будинку.
За даними національної метеорологічної служби Meteo-France, швидкість вітру в сусідньому селі Аркет-ан-Валь сягала 117 км/год. У деяких частинах південного заходу країни оголошено помаранчевий рівень небезпеки через шторми.
Як повідомив міністр транспорту Філіп Табаро, негода спричинила серйозні збої в транспортній мережі.
Зокрема, затримки та скасування рейсів зафіксували в аеропортах Бордо, Марселя, Ніцци, Тулузи та Парижа. Перекрито низку автошляхів, затримується рух поїздів. Крім цього, близько 2,8 тис. будинків у 10 населених пунктах залишилися без світла.
За даними Meteo-France, у Франції щороку фіксують кілька десятків торнадо, проте вплив глобального потепління на їхню частоту та інтенсивність наразі залишається незрозумілим.