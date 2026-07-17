В ЕС начинают подготовку к открытию еще двух переговорных кластеров для Украины — СМИ
- COELA начинает рассмотрение результатов скрининга кластеров 2 и 3 для Украины.
- Техническая подготовка – первый шаг к открытию новых переговорных кластеров.
- Активизация переговорного процесса прогнозируется в сентябре.
Рабочая группа Совета Европейского Союза по вопросам расширения (COELA) 17 июля приступит к техническому рассмотрению результатов скрининга двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы. Это станет первым шагом к их официальному открытию в рамках переговоров по вступлению в ЕС.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в институтах ЕС.
Рассмотрение переговорных кластеров
По информации собеседников, в пятницу COELA впервые официально рассмотрит результаты скрининга по кластерам 2 и 3. Именно этот этап открывает техническую подготовку к началу переговоров по соответствующим направлениям.
В то же время источники отмечают, что ожидать скорых решений не стоит. К завершению летней сессии рабочая группа проведет только еще одно плановое заседание — 22 июля, после чего вернется к работе уже с начала сентября.
По данным Европейской правды, именно осенью процесс открытия новых переговорных кластеров может перейти в активную фазу.
Напомним, 14 июля в Брюсселе для Украины был открыт шестой переговорный кластер — внешние отношения. Тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка тогда заявил, что открытие остальных четырех кластеров не планируют переносить на период после летних каникул в европейских институциях.