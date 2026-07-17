Рабочая группа Совета Европейского Союза по вопросам расширения (COELA) 17 июля приступит к техническому рассмотрению результатов скрининга двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы. Это станет первым шагом к их официальному открытию в рамках переговоров по вступлению в ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в институтах ЕС.

Рассмотрение переговорных кластеров

По информации собеседников, в пятницу COELA впервые официально рассмотрит результаты скрининга по кластерам 2 и 3. Именно этот этап открывает техническую подготовку к началу переговоров по соответствующим направлениям.

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В то же время источники отмечают, что ожидать скорых решений не стоит. К завершению летней сессии рабочая группа проведет только еще одно плановое заседание — 22 июля, после чего вернется к работе уже с начала сентября.

По данным Европейской правды, именно осенью процесс открытия новых переговорных кластеров может перейти в активную фазу.

Напомним, 14 июля в Брюсселе для Украины был открыт шестой переговорный кластер — внешние отношения. Тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка тогда заявил, что открытие остальных четырех кластеров не планируют переносить на период после летних каникул в европейских институциях.

Источник : Європейська правда

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