Президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости и пожелал Украине победы в войне против России.

В своем послании польский президент затронул темы, которые до сих пор остаются причиной напряженности в отношениях между двумя странами.

Об этом сообщает RMF24.

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Навроцкий поздравил Зеленского с Днем Независимости

Содержание письма раскрыл руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

По его словам, Навроцкий пожелал Украине победы в войне против России, однако обратил внимание на ряд напряженных вопросов между государствами.

Пшидач добавил, что Варшава хотела бы постепенно урегулировать эти вопросы.

Одним из самых спорных вопросов в отношениях Украины и Польши остается историческая тематика.

Польская сторона рассматривает ее как важную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Пшидач заявил, что Польша заинтересована в хороших отношениях с Украиной.

— Самое важное то, что Польша заинтересована в добрососедских отношениях. Они должны основываться на определенных фундаментальных принципах, и одним из таких принципов является, в частности, историческая правда, — заявил он.

Зеленский отреагировал на письмо Навроцкого

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Кароля Навроцкого за поздравления Украины с 35-й годовщиной Независимости.

Благодарен президенту Польши Каролю Навроцкому за его поздравления с Днем Независимости, особенно за пожелания победы Украины. Мы всегда будем помнить помощь Польши, открытые сердца и двери с первых дней российского вторжения, — написал Зеленский.

Он добавил, что Украина стремится развивать отношения с Польшей.

— Мы стремимся развивать связи между нашими двумя сильными нациями — с уважением и правдивостью в отношении прошлого, с ясным взглядом на современные угрозы и с оптимизмом относительно нашего общего будущего в ЕС и НАТО, — отметил Зеленский.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский по случаю Дня Независимости Украины заявил, что Польша и Украина заинтересованы в том, чтобы Россия отказалась от имперской политики, прекратила стремиться расширить территорию за счет соседей и жила в пределах признанных границ.

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