Президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости и пожелал Украине победы в войне против России.

В своем послании польский президент затронул темы, которые до сих пор остаются причиной напряженности в отношениях между двумя странами.

Об этом сообщает RMF24.

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Навроцкий поздравил Зеленского с Днем Независимости

Содержание письма раскрыл руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

По его словам, Навроцкий пожелал Украине победы в войне против России, однако обратил внимание на ряд напряженных вопросов между государствами.

Пшидач добавил, что Варшава хотела бы постепенно урегулировать эти вопросы.

Одним из самых спорных вопросов в отношениях Украины и Польши остается историческая тематика.

Польская сторона рассматривает ее как важную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Пшидач заявил, что Польша заинтересована в хороших отношениях с Украиной.

— Самое важное то, что Польша заинтересована в добрососедских отношениях. Они должны основываться на определенных фундаментальных принципах, и одним из таких принципов является, в частности, историческая правда, — заявил он.

Зеленский отреагировал на письмо Навроцкого

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Кароля Навроцкого за поздравления Украины с 35-й годовщиной Независимости.

Благодарен президенту Польши Каролю Навроцкому за его поздравления с Днем Независимости, особенно за пожелания победы Украины. Мы всегда будем помнить помощь Польши, открытые сердца и двери с первых дней российского вторжения, — написал Зеленский.

Grateful to the President of Poland, @NawrockiKn, for his congratulations on our Independence Day, especially his wishes for Ukraine to prevail. We will always remember Poland’s support, open hearts and doors, since the first days of the Russian invasion. We are committed to… pic.twitter.com/Q0897XzUCK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

Он добавил, что Украина стремится развивать отношения с Польшей.

— Мы стремимся развивать связи между нашими двумя сильными нациями — с уважением и правдивостью в отношении прошлого, с ясным взглядом на современные угрозы и с оптимизмом относительно нашего общего будущего в ЕС и НАТО, — отметил Зеленский.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский по случаю Дня Независимости Украины заявил, что Польша и Украина заинтересованы в том, чтобы Россия отказалась от имперской политики, прекратила стремиться расширить территорию за счет соседей и жила в пределах признанных границ.

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