Президент Польщі Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності та побажав Україні перемоги у війні проти Росії.

У своєму посланні польський президент порушив теми, які досі залишаються причиною напруженості у відносинах між двома країнами.

Про це повідомляє RMF24.

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Навроцький привітав Зеленського з Днем Незалежності

Зміст листа розкрив керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

За його словами, Навроцький побажав Україні перемоги у війні проти Росії, однак звернув увагу на низку напружених питань між державами.

Пшидач зазначив, що Варшава хотіла б поступово врегулювати ці питання.

Одним із самих спірних питань у відносинах України та Польщі залишається історична тематика.

Польська сторона розглядає її як важливу основу для подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Пшидач заявив, що Польща зацікавлена у хороших відносинах з Україною.

– Найважливіше те, що Польща зацікавлена в добросусідських відносинах. Вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних засадах, і однією з таких засад є, зокрема, історична правда, – заявив він.

Зеленський відреагував на лист Навроцького

Президент Володимир Зеленський подякував Каролю Навроцькому за привітання України з 35-ю річницею Незалежності.

Grateful to the President of Poland, @NawrockiKn, for his congratulations on our Independence Day, especially his wishes for Ukraine to prevail. We will always remember Poland’s support, open hearts and doors, since the first days of the Russian invasion. We are committed to… pic.twitter.com/Q0897XzUCK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

– Вдячний президенту Польщі Каролю Навроцькому за його привітання з Днем Незалежності, особливо за побажання перемоги України. Ми завжди пам’ятатимемо допомогу Польщі, відкриті серця та двері з перших днів російського вторгнення, – написав Зеленський.

Він додав, що Україна прагне розвивати зв’язки з Польщею.

– Ми прагнемо розвивати зв’язки між нашими двома сильними націями – з повагою та правдивістю щодо минулого, з ясним поглядом на сучасні загрози та з оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський з нагоди Дня Незалежності України заявив, що Польща та Україна зацікавлені в тому, щоб Росія відмовилася від імперської політики, припинила прагнути розширити територію за рахунок сусідів і жила в межах визнаних кордонів.

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