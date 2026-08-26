Президент Польщі Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності та побажав Україні перемоги у війні проти Росії.

У своєму посланні польський президент порушив теми, які досі залишаються причиною напруженості у відносинах між двома країнами.

Про це повідомляє RMF24.

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Навроцький привітав Зеленського з Днем Незалежності

Зміст листа розкрив керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

За його словами, Навроцький побажав Україні перемоги у війні проти Росії, однак звернув увагу на низку напружених питань між державами.

Пшидач зазначив, що Варшава хотіла б поступово врегулювати ці питання.

Одним із самих спірних питань у відносинах України та Польщі залишається історична тематика.

Польська сторона розглядає її як важливу основу для подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Пшидач заявив, що Польща зацікавлена у хороших відносинах з Україною.

– Найважливіше те, що Польща зацікавлена в добросусідських відносинах. Вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних засадах, і однією з таких засад є, зокрема, історична правда, – заявив він.

Зеленський відреагував на лист Навроцького

Президент Володимир Зеленський подякував Каролю Навроцькому за привітання України з 35-ю річницею Незалежності.

– Вдячний президенту Польщі Каролю Навроцькому за його привітання з Днем Незалежності, особливо за побажання перемоги України. Ми завжди пам’ятатимемо допомогу Польщі, відкриті серця та двері з перших днів російського вторгнення, – написав Зеленський.

Він додав, що Україна прагне розвивати зв’язки з Польщею.

– Ми прагнемо розвивати зв’язки між нашими двома сильними націями – з повагою та правдивістю щодо минулого, з ясним поглядом на сучасні загрози та з оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський з нагоди Дня Незалежності України заявив, що Польща та Україна зацікавлені в тому, щоб Росія відмовилася від імперської політики, припинила прагнути розширити територію за рахунок сусідів і жила в межах визнаних кордонів.

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