Якщо ви працювали в Україні, але наразі перебуваєте за кордоном і втратили роботу, ваш страховий стаж, набутий в Україні, можуть враховувати при оформленні допомоги з безробіття.

Найчастіше з такими питаннями звертаються українці, які перебувають у Польщі, Естонії, Латвії та Болгарії. Україна має угоди про соціальне забезпечення з цими країнами, що дозволяють зараховувати страховий стаж.

Факти ICTV дізнавалися, як підтвердити страховий стаж для допомоги за кордоном.

Зараз дивляться

Як отримати довідку від Державного центру зайнятості

Для оформлення потрібно підготувати такі документи:

Паспорт громадянина України

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН)

Відомості про трудову діяльність (витяг із Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України або засвідчена копія трудової книжки)

Документи про зміну імені чи прізвища (якщо такі зміни були)

Підтвердження зареєстрованого місця проживання

Додаткові документи для ФОП або осіб у відпустці по догляду за дитиною – індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру (форма ОК-7). Цей документ безкоштовно надається Пенсійним фондом України за запитом.

Які довідки видає Державний центр зайнятості:

Польща – Формуляр UA/PL Довідка про періоди, розглянуті з метою призначення та виплати допомоги по безробіттю;

Болгарія – УКР/БГ З Довідка про страховий (трудовий) стаж в Україні;

Естонія, Латвія – Відповіді на офіційні запити компетентних органів цих країн.

Як подати запит

Надіслати запит на отримання довідки можна електронною поштою: 17@es.dcz.gov.ua

Для консультацій працює гаряча лінія: 0 800 600 288 (у робочий час)

Також доступний чат на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

Джерело : Урядовий портал

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.