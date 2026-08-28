Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф цього тижня таємно відвідав Москву, де провів зустріч із директором ФСБ Олександром Бортніковим. Під час переговорів керівник американської розвідки розповів російській стороні свою песимістичну оцінку перспектив РФ у війні проти України та закликав Москву перейти до серйозних переговорів.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на чинних і колишніх американських чиновників.

Що Реткліфф сказав росіянам

За інформацією видання, глава ЦРУ представив Бортнікову картину, яка суттєво відрізняється від оптимістичних оцінок, які радники Путіна можуть надавати йому. Водночас Реткліфф не погрожував Росії конкретними наслідками, якщо Москва відмовиться припиняти війну.

Зараз дивляться

Реткліфф наголосив на значних російських втратах, уповільненні просування армії РФ та погіршенні військово-економічних перспектив Росії. На цьому тлі він закликав російське керівництво не затягувати війну та розпочати серйозні переговори щодо її припинення.

Американські розвідники вже тривалий час ставлять під сумнів те, наскільки об’єктивну інформацію про перебіг війни отримує Володимир Путін від власного оточення. За словами джерел NYT, у Вашингтоні сподіваються, що російський президент, який у минулому сам працював у розвідці, може прислухатися до оцінки, отриманої безпосередньо від американської сторони.

Російське просування сповільнилося

Як зазначає NYT, протягом значної частини минулого року президент США Дональд Трамп та деякі його радники припускали, що Росія зрештою зможе перемогти Україну завдяки перевазі чисельності військ та наявності ядерного арсеналу.

Однак ситуація на фронті, за оцінкою американської розвідки, не підтверджує простого сценарію російської перемоги. Російські війська зазнають значних втрат, а їхнє просування суттєво сповільнилося. Водночас Україна продовжує чинити опір і завдавати ударів по цілях вглиб території РФ.

Європейські дипломати вважають, що взимку може з’явитися сприятливіше вікно для досягнення домовленостей між Росією та Україною.

Одним із чинників вони називають уповільнення російського наступу. Водночас Україна зберігає здатність завдавати потужних ударів углиб території РФ, створюючи додатковий тиск на російське керівництво.

Сам візит Реткліффа став одним із найпомітніших контактів між американськими та російськими представниками за останній час. Кремль підтвердив, що глава ЦРУ зустрічався з російськими представниками розвідки, але не з Володимиром Путіним. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російського президента поінформували про результати переговорів.

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