Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа был связан с контактами между американскими и российскими спецслужбами.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Песков назвал цель визита директора ЦРУ в Москву

Американские власти заранее не сообщали о поездке Рэтклиффа. Однако открытые данные отслеживания полетов показали, что транспортный самолет правительства США отправился с объединенной базы Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона, в Москву.

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Согласно данным Flightradar24, самолет покинул Москву примерно через восемь с половиной часов после прибытия.

The Washington Post отмечает, что представители ЦРУ, Пентагона и ВВС США не стали комментировать информацию о поездке. Белый дом на запрос издания относительно комментария не ответил.

— Кремль молчал относительно визита. На вопрос о цели визита Рэтклиффа спикер Дмитрий Песков заявил, что это были “контакты между службами безопасности”, и отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности, – пишет издание.

Вчера Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об американском военном самолете, который прибыл в московский международный аэропорт Внуково.

Он отметил, что российская сторона на этой неделе не планировала встреч с представителями администрации США.

Что известно о визите Рэтклиффа в Россию

Первым о поездке Рэтклиффа сообщил телеканал CBS. Информация появилась после того, как в московском аэропорту заметили транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III и кортеж американских дипломатов.

По информации WSJ, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву после того, как американская сторона получила разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.

Источники издания Axios сообщили, что Вашингтон попросил Киев на определенное время воздержаться от атак на Москву и Санкт-Петербург на фоне визита главы ЦРУ.

Последний известный приезд директора ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогда ведомство возглавлял Уильям Бернс.

Он призывал президента РФ Владимира Путина не начинать нападение на Украину и предупредил о последствиях такого решения. Через несколько недель Москва начала полномасштабное вторжение.

Эксперты предполагают, что во время нынешнего визита Рэтклифф мог передать российскому руководству требование прекратить агрессию против Украины.

Он мог предупредить Москву о возможном усилении давления со стороны США в случае отказа от переговоров, включая применение дальнобойных средств.

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