Китай не позволит РФ применить ядерное оружие — президент Финляндии
- Китай выступает мощным сдерживающим фактором против применения России ядерного оружия в войне против Украины, заявил президент Финляндии Александер Стубб.
- Он призвал Европу сохранять хладнокровие по поводу угроз Кремля и уменьшил вероятность прямого нападения РФ на НАТО.
Китай выступает мощным сдерживающим фактором против ядерной эскалации со стороны России в войне против Украины.
Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, ссылаясь на личные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван I, состоявшиеся 5 июля во время его визита в Хельсинки, сообщает Politico.
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Стубб категорически отрицал возможность использования Россией ядерного вооружения, отметив, что Китай частно дал четкие гарантии по этому вопросу.
– Этим летом меня посетил министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. И он сказал, что мы никогда не позволим этому произойти. И я думаю, что это достаточно хороший сдерживающий фактор, – подчеркнул он.
По словам Стубба, Кремлю выгодно держать европейские страны в постоянном напряжении из-за опасений ядерного удара или прямого нападения на НАТО. В этой ситуации президент Финляндии призвал к сдержанности.
– Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: будет ли Россия осуществлять эскалацию? Применит ли Россия ядерное оружие? Нападет ли Россия на НАТО и Европу? Сохраняйте спокойствие, хладнокровие, бдительность. Не драматизируйте, готовьтесь к худшему, чтобы его избежать, – утверждает он.
Стубб приуменьшил страхи по поводу неизбежной войны между РФ и НАТО, заявив, что попытки россиян испытывать Организацию Североатлантического договора больше похожи на дразнение.
Он подчеркнул, что российские силы сейчас связаны в Украине, а потенциал сдерживания НАТО делает прямое нападение маловероятным.
В то же время финский президент отметил, что Европа постепенно приближается к моменту, когда нужно будет восстановить прямой политический контакт с Россией для избежания недоразумений, хотя главным приоритетом остается поддержка Украины.