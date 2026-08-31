Китай виступає потужним стримувальним фактором проти ядерної ескалації з боку Росії у війні проти України.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, посилаючись на особисті переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І, що відбулися 5 липня під час його візиту до Гельсінкі, повідомляє Politico.

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Стубб категорично заперечив можливість використання Росією ядерного озброєння, зазначивши, що Китай приватно дав чіткі гарантії щодо цього питання.

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– Цього літа мене відвідав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. І він сказав, що ми ніколи не дозволимо цьому статися. І я думаю, що це досить хороший стримувальний фактор, – наголосив він.

За словами Стубба, Кремлю вигідно тримати європейські країни в постійній напрузі через побоювання щодо ядерного удару або прямого нападу на НАТО. У цій ситуації президент Фінляндії закликав до стриманості.

– Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали: чи буде Росія здійснювати ескалацію? Чи застосує Росія ядерну зброю? Чи нападе Росія на НАТО та Європу? Зберігайте спокій, холоднокровність, пильність. Не драматизуйте, готуйтеся до найгіршого, щоб його уникнути, – стверджує він.

Стубб применшив страхи щодо неминучої війни між РФ та НАТО, заявивши, що спроби росіян випробовувати Організацію Північноатлантичного договору більше схожі на дражнення.

Він наголосив, що російські сили наразі зв’язані в Україні, а потенціал стримування НАТО робить прямий напад малоймовірним.

Водночас фінський президент зазначив, що Європа поступово наближається до моменту, коли потрібно буде відновити прямий політичний контакт із Росією для уникнення непорозумінь, хоча наразі головним пріоритетом залишається підтримка України.

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