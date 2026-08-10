Все наладится: Трамп меняет тактику относительно Ирана
- Дональд Трамп заявил, что делает ставку на экономическое давление на Иран.
- Президент США пока не говорит о новой военной операции.
Президент США Дональд Трамп готов усилить экономическое давление на Иран вместо новой военной операции.
Об этом сам американский лидер заявил в интервью Axios.
Трамп об экономическом давлении на Иран: что известно
По информации Axios, еще неделю назад президент США был близок к решению о возобновлении масштабной военной операции против Ирана. Однако сейчас он не высказывает новых военных угроз и делает акцент на экономическом давлении.
Трамп также не стал резко реагировать на задержку со стороны Ирана с соглашением о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Накануне Тегеран передал Вашингтону новый список требований в рамках переговоров.
— Мы стараемся не обращать на это внимания. Мы ведем с ними переговоры лишь частично. Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая его огромную инфляцию и то, что у них нет денег, — сказал Трамп.
По словам президента США, Иран находится в сложном экономическом положении и не имеет достаточно средств даже для содержания собственных Вооруженных сил. Он также заявил, что американская военно-морская блокада усугубила экономические проблемы Тегерана.
В то же время Трамп отметил, что снижение мировых цен на нефть смягчает последствия конфликта для американских потребителей.
— Все уладится. Всегда все улаживается. Это как шахматная партия, — добавил президент США, комментируя переговорный процесс с Ираном.
Ранее Axios сообщал, что США, Иран и Оман приблизились к временному соглашению о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
По данным источников издания, документ предусматривает 60-дневное перемирие в проливе, отсутствие пошлин для судов и постепенное разминирование морского коридора.