Президент США Дональд Трамп готов усилить экономическое давление на Иран вместо новой военной операции.

Об этом сам американский лидер заявил в интервью Axios.

Трамп об экономическом давлении на Иран: что известно

По информации Axios, еще неделю назад президент США был близок к решению о возобновлении масштабной военной операции против Ирана. Однако сейчас он не высказывает новых военных угроз и делает акцент на экономическом давлении.

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Трамп также не стал резко реагировать на задержку со стороны Ирана с соглашением о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Накануне Тегеран передал Вашингтону новый список требований в рамках переговоров.

— Мы стараемся не обращать на это внимания. Мы ведем с ними переговоры лишь частично. Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая его огромную инфляцию и то, что у них нет денег, — сказал Трамп.

По словам президента США, Иран находится в сложном экономическом положении и не имеет достаточно средств даже для содержания собственных Вооруженных сил. Он также заявил, что американская военно-морская блокада усугубила экономические проблемы Тегерана.

В то же время Трамп отметил, что снижение мировых цен на нефть смягчает последствия конфликта для американских потребителей.

— Все уладится. Всегда все улаживается. Это как шахматная партия, — добавил президент США, комментируя переговорный процесс с Ираном.

Ранее Axios сообщал, что США, Иран и Оман приблизились к временному соглашению о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

По данным источников издания, документ предусматривает 60-дневное перемирие в проливе, отсутствие пошлин для судов и постепенное разминирование морского коридора.

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