Соединенные Штаты пока не планируют наносить новые удары по Ирану и намерены сосредоточиться на экономическом давлении, морской блокаде и санкциях против Тегерана.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с позицией администрации президента США Дональда Трампа.

Новые удары США по Ирану: что известно

По данным Axios, госсекретарь США Марко Рубио в последние дни в телефонных разговорах с главами МИД стран-союзниц заявил, что Вашингтон пока не планирует возобновлять масштабные боевые действия против Ирана.

Сейчас смотрят

В то же время возможность применения силы полностью не исключается. Один из американских чиновников отметил, что США могут нанести удары, если Иран первым атакует американскую сторону.

Изменение подхода происходит на фоне ситуации в Ормузском проливе. Американские чиновники считают, что его разминирование Военно-морскими силами США стало переломным моментом, поскольку существенно ослабило возможности Тегерана влиять на судоходство и мировые энергетические рынки.

— Иранцы потеряли контроль над проливом. Теперь он находится под контролем США, — заявил Axios один из американских чиновников.

По данным издания, все больше нефтяных танкеров проходят через южную часть Ормузского пролива. В то же время вблизи острова Харг — главного центра экспорта иранской нефти — за последние две недели танкеры почти не фиксировались.

На чем США сосредоточат давление на Тегеран

Нынешний подход администрации Трампа предполагает попытку избежать новой масштабной военной кампании, одновременно усиливая экономическое давление на Иран.

Речь идет о продолжении американской военно-морской блокады, введении новых санкций и обеспечении максимально возможных объемов транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Представитель Госдепартамента США Томми Пиготт заявил, что Вашингтон пытается перекрыть оставшиеся у иранского режима финансовые каналы.

— Президент четко дал понять, что Тегеран не может иметь ядерное оружие и что он будет использовать все необходимые инструменты для достижения этой цели, — сказал Пиготт.

По словам одного из американских чиновников, такой подход может сохраняться как минимум до окончания промежуточных выборов в США. После них Вашингтон может снова рассмотреть возможность военной кампании.

Ведут ли США переговоры с Ираном

Источник Axios утверждает, что сейчас США не ведут переговоров с Ираном, а пытаются давлением заставить Тегеран вернуться за стол переговоров.

Ожидается, что 26 августа представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые занимаются иранским направлением, посетят Центральное командование США. Там им должны провести брифинги по ситуации.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что делает ставку на экономическое давление на Иран вместо новой военной операции.

По информации Axios, еще в начале августа американский президент был близок к решению о возобновлении масштабных боевых действий. Однако впоследствии он перестал озвучивать новые военные угрозы в адрес Тегерана.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.