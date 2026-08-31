Силы Европейского Союза в воскресенье, 30 августа, остановили нефтяной танкер, который, вероятно, входит в российский “теневой флот”.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в сети X.

Европейские военные остановили танкер из “теневого флота” РФ

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— Незаконная продажа нефти с судов теневого флота является жизненно важным источником для поддержки российской войны в Украине, и мы и дальше будем перекрывать эти каналы. 30 августа в Средиземном море силы военно-морской операции ЕС IRINI зашли для проверки флага на борт нефтяного танкера MV SUN, подозреваемого в плавании под чужим флагом в нарушение международного морского права, — отметила Каллас.

Она сообщила, что это уже шестое судно теневого флота, на которое за последние месяцы поднялись оперативные подразделения ЕС.

По словам дипломатки ЕС, противодействие “теневому флоту” станет одной из тем обсуждения на встрече министров обороны Европейского Союза, которая состоится во вторник в Ирландии.

Напомним, 29 августа издание The Guardian сообщило, что Королевский флот Великобритании на прошлой неделе провел трехдневную операцию по наблюдению за четырьмя российскими судами.

Они проходили через территориальные воды Великобритании из Северного моря в Ла-Манш.

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