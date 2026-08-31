Військові ЄС зупинили танкер, який може належати тіньовому флоту РФ – Каллас
- Сили ЄС зупинили в Середземному морі нафтовий танкер MV SUN, який підозрюють у належності до російського "тіньового флоту".
- MV SUN став шостим судном "тіньового флоту", на яке за останні місяці піднялися оперативні підрозділи ЄС.
Сили Європейського Союзу в неділю, 30 серпня, зупинили нафтовий танкер, який, ймовірно, входить до російського “тіньового флоту”.
Про це повідомила висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у мережі X.
Військові ЄС зупинили танкер із “тіньового флоту” РФ
– Незаконний продаж нафти з суден “тіньового флоту” є життєво важливим джерелом для підтримки російської війни в Україні, і ми й надалі будемо перекривати ці канали. 30 серпня в Середземному морі сили військово-морської операції ЄС IRINI зайшли для перевірки прапора на борт нафтового танкера MV SUN, підозрюваного у плаванні під чужим прапором в порушення міжнародного морського права, – зазначила Каллас.
Вона повідомила, що це вже шосте судно тіньового флоту, на яке за останні місяці піднялися оперативні підрозділи ЄС.
За словами дипломатки ЄС, протидія тіньовому флоту стане однією з тем обговорення на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу, яка відбудеться у вівторок в Ірландії.
Нагадаємо, 29 серпня видання The Guardian повідомило, що Королівський флот Великої Британії минулого тижня провів триденну операцію зі спостереження за чотирма російськими суднами.
Вони проходили через територіальні води Великої Британії з Північного моря в Ла-Манш.