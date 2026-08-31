Сили Європейського Союзу в неділю, 30 серпня, зупинили нафтовий танкер, який, ймовірно, входить до російського “тіньового флоту”.

Про це повідомила висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у мережі X.

Військові ЄС зупинили танкер із “тіньового флоту” РФ

– Незаконний продаж нафти з суден “тіньового флоту” є життєво важливим джерелом для підтримки російської війни в Україні, і ми й надалі будемо перекривати ці канали. 30 серпня в Середземному морі сили військово-морської операції ЄС IRINI зайшли для перевірки прапора на борт нафтового танкера MV SUN, підозрюваного у плаванні під чужим прапором в порушення міжнародного морського права, – зазначила Каллас.

Вона повідомила, що це вже шосте судно тіньового флоту, на яке за останні місяці піднялися оперативні підрозділи ЄС.

Зараз дивляться

За словами дипломатки ЄС, протидія тіньовому флоту стане однією з тем обговорення на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу, яка відбудеться у вівторок в Ірландії.

Нагадаємо, 29 серпня видання The Guardian повідомило, що Королівський флот Великої Британії минулого тижня провів триденну операцію зі спостереження за чотирма російськими суднами.

Вони проходили через територіальні води Великої Британії з Північного моря в Ла-Манш.

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