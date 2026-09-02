Украине накануне зимы нужна более мощная военная поддержка, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

Об этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии, сообщает Укринформ.

Вадефуль о резервах ПВО для Украины в некоторых странах

Глава немецкого МИД отметил, что во время недавнего визита в Украину, в частности в районы возле фронта, он еще раз убедился в необходимости продолжать военную поддержку Киева.

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Особое внимание, по его словам, нужно уделить подготовке Украины к зиме и усилению противовоздушной обороны.

— Я считаю, что у некоторых стран-членов еще есть резервы, о которых нам сейчас нужно поговорить друг с другом, чтобы эти ужасные атаки баллистическими ракетами и дронами не увенчались успехом, — заявил Вадефуль.

Он добавил, что намерен обсудить этот вопрос с европейскими коллегами.

Глава МИД Германии также считает, что война России против Украины приближается к решающему этапу. По его мнению, исход в значительной степени будет зависеть от единства Европы и ее партнеров.

Вадефуль подчеркнул, что давление на Россию должно усиливаться, а поддержка Украины — оставаться на высоком уровне.

По его словам, Москва должна понять, что попытки достичь своих целей военной силой и гибридными методами не увенчаются успехом.

В то же время министр заявил о готовности Европы к переговорам и конструктивному диалогу с Россией. По его словам, теперь Москва должна показать, готова ли она к такому диалогу, в частности по поводу войны против Украины.

Напомним, в июне Германия объявила о выделении еще $400 млн на укрепление украинской противовоздушной обороны.

В частности, Берлин решил направить $200 млн через механизм PURL на закупку американского вооружения и боеприпасов, необходимых для украинских систем ПВО.

Еще $200 млн Германия выделила на закупку корректируемых ракет PAC-3 для систем Patriot в рамках программы Jumpstart.

Источник : Укринформ

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