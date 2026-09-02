Україна напередодні зими потребує потужнішої військової підтримки, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС в Ірландії, повідомляє Укрінформ.

Вадефуль про резерви ППО для України в певних країнах

Очільник німецького МЗС зазначив, що під час нещодавнього візиту до України, зокрема в райони поблизу фронту, ще раз переконався у необхідності продовжувати військову підтримку Києва.

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Особливу увагу, за його словами, необхідно приділити підготовці України до зими та посиленню протиповітряної оборони.

— Я вважаю, що окремі держави-члени ще мають резерви, про які ми зараз маємо поговорити один з одним, щоб ці жахливі атаки балістичними ракетами та дронами не могли мати успіху, — заявив Вадефуль.

Він додав, що має намір обговорити це питання з європейськими колегами.

Глава МЗС Німеччини також вважає, що війна Росії проти України наближається до вирішального періоду. На його думку, результат значною мірою залежатиме від єдності Європи та її партнерів.

Вадефуль наголосив, що тиск на Росію має посилюватися, водночас підтримка України повинна залишатися на високому рівні.

За його словами, Москва має зрозуміти, що спроби досягти своїх цілей військовою силою та гібридними методами не матимуть успіху.

Водночас міністр заявив про готовність Європи до переговорів і конструктивного діалогу з Росією. За його словами, тепер Москва має продемонструвати, чи готова вона до такого діалогу, зокрема щодо війни проти України.

Нагадаємо, що в червні Німеччина оголосила про виділення ще $400 млн на посилення української протиповітряної оборони.

Зокрема, Берлін вирішив спрямувати $200 млн через механізм PURL на закупівлю американського озброєння та боєприпасів, необхідних для українських систем ППО.

Ще $200 млн Німеччина виділила на закупівлю керованих ракет PAC-3 для систем Patriot у межах програми Jumpstart.

Джерело : Укрінформ

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